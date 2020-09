Vinterstemning i lanseringstraileren for Minecraft Dungeons: Creeping Winter

Du ser på Annonser

Tid for nye eventyr i Minecraft Dungeons. Mojang har nå sluppet den andre utvidelsen til spillet: Creeping Winter.

Med denne kommer en helt ny kampanje som inneholder tre oppdrag som utspiller seg i en vinterverden. Der får du møte nye Mobs (Iceloger og Illusioner) og kan finne nye rustninger, artefakter og våpen. For å gjøre det hele enda litt bedre har Mojang også sluppet en ny trailer til spillet som legger til både Daily Trials samt forhandlerne Blacksmith og Gift Wrapper.

Sjekk ut lanseringstraileren for Minecraft Dungeons: Creeping Winter nedenfor. Under finner du også nye skjermbilder samt listen over utvidelsens Achievements.

Lone Champion - Complete Lone Fortress on Adventure or Apocalypse difficulty [50]

Lost in the Snow - Complete the Lost Settlement secret mission [20]

Chill Out - Defeat 5 mobs with a single Ice Wand attack [10]

Smooth Operator - Slide a total distance of 500 blocks on ice [10]

Frozen Fists - Complete Frosted Fjord without having a melee or ranged weapon equipped at any time [30]