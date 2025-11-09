VINYL: Space Adventure Cobra Original Soundtrack

HQ

Det er noe helt spesielt med japansk animasjon fra 80- og 90-tallet. Ikke bare rent visuelt, men også musikalsk, der de eldre produksjonene låter fundamentalt annerledes enn det vi har i dag. Kjølig, slagkraftig og ofte direkte drømmeaktig. Det er som om du ved et uhell har vandret inn i en mørk bakgate og snublet inn på byens hippeste vannhull. Et sted å drukne sorger og utvide horisonten.

Og det er mer eller mindre den enkleste måten å oppsummere Space Adventure Cobra Original Soundtrack på. Den særegne blandingen av pulp og noir, med akkurat passe mye jazz på toppen, gjør dette til en enestående herlig opplevelse. Det er ren lykke for sjelen, og for alle gamle travere er det også en reise tilbake til barndommens glade dager. I en periode hvor dette - i hvert fall i Europa - ofte ble beskrevet som "mangafilm". En noe uheldig og merkelig betegnelse.

Når det er sagt. Cobra har helt sikkert noen svært hardbarkede fans, og som sådan har lydsporet blitt håndtert med største omhu av Wayo Records. Og denne vinylboksen er intet mindre enn utsøkt. Faktisk har komposisjonene av Kentarô Haneda og Yûji Ôno aldri hørtes bedre ut. De er slagkraftige og drypper av personlighet, og krever din fulle oppmerksomhet.

Dette er ren, uforfalsket retro-moro. Komplett med rompirater, James Bond-fantasier, mutasjoner, disco og pulp. På en måte er dette embryoet til det Cowboy Bebop senere skulle bli, og en nærmest perfekt oppsummering av 1980-tallet - overfylt av stil og finesse.

Wayo Records er selvsagt ingen nybegynnere når det gjelder denne typen luksuriøst innpakket nostalgi, og har allerede etablert seg som den kanskje fremste produsenten av japanske kult-soundtracks. Riktig pressede vinyler uten forstyrrende knall og støy, akkompagnert av alt mulig herlig ekstramateriale som får magen til å flagre av glede - plakater, booklets og intervjuer. Alt du trenger.

Innpakningen er akkurat så fantastisk som man kunne forvente. En eksplosjon av retro-herligheter med Cobra selv i sentrum av det hele - den alltid selvsikre helten med sin blasterarm og sitt rampete smil. Inni finner vi tre perfekt pressede plater, illustrasjoner fra filmen, japanske liner notes (oversatt til engelsk) og (selvfølgelig) et krystallklart lydbilde. En varm, analog klem som bare vinyl kan levere.

Men det virkelige romeventyret begynner når vi legger den første platen på platespilleren. Hovedtemaet slår raskt an tonen, et stykke som lett kunne vært hentet rett ut av en hvilken som helst Bond-film. Tromboner, funkbass, synther og korstemmer tar deg med på en symfonisk reise du egentlig aldri vil avslutte. Deler av det er nesten sjokkerende moderne - til tross for at musikken nå er over 40 år gammel.

Det som gjør Space Adventure Cobra enda mer unik, er hvor uanstrengt den oppleves som kul; musikken prøver ikke engang - den bare er det. På en eller annen måte har de klart å fange fremtidsånden akkurat der og da, optimisme pakket inn i fare.

Høydepunktene er mange, og når sant skal sies, er det vanskelig å liste opp alle. Men Love Theme er noe helt spesielt. Den nesten hjerteskjærende, storslåtte animejazzen som smelter titan like lett som den smelter hjerter. Og så har vi selvfølgelig Psychogun Action - et rent adrenalinskudd med en pulserende bassgang som gjør det nesten umulig å sitte stille. Det er et forbløffende presist lydspor som blander et bredt spekter av sjangre uten noen gang å miste retning eller identitet, og der ligger kanskje den sanne styrken i Kentarô Haneda og Yûji Ônos komposisjoner - lekne, men aldri overfladiske. Sensuelle, men aldri billige.

Livet er sjelden rettferdig, og det faktum at verken Kentarô Haneda eller Yûji Ôno noen gang har fått den samme anerkjennelsen som Joe Hisaishi eller Yoko Kanno, er rett og slett skandaløst. Fingeravtrykkene deres finnes fortsatt over hele den japanske musikkverdenen, og Wayo Records har virkelig oppnådd noe helt spesielt her. De har blåst nytt liv i en kultklassiker som lenge har vært ignorert, og rettet søkelyset mot to av bransjens kanskje mest oversette stjerner.

Så demp lyset, len deg tilbake og nyt. La de astrale synthesizerne og funky messingblåsere ta deg med på en reise gjennom asteroidebelter, skimrende planeter og dunkelt opplyste romkantiner.

WAYO-V021 - Space Adventure Cobra Oriignal Soundtrack