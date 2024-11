VINYL: Ys Origin Vinyl Soundtrack

HQ

Ys Origin-soundtracket - Wayo Records' frodige vinylpressing av Falcoms klassiske action-RPG vekker nostalgi, skarp lydkvalitet og levende kunstverk til live. Det er en opplevelse som appellerer til både samlere av spillsoundtracks og hardcore Ys-fans. Men her er det egentlige spørsmålet: Er det verdt å spinne på platespilleren? La oss se nærmere på alle aspektene som er avgjørende for denne utgivelsen.

Hvis du er en samler, vet du at innpakningen er halve kampen. Wayo Records er ikke fremmed for dette, og de har tydeligvis lagt ned mye arbeid i å få Ys Origin til å skille seg ut i hyllen din. Albumomslaget er en visuell fryd. Det har en fantastisk, høyglanset finish som fremhever Ys-seriens vakkert gjengitte figurer og omgivelser. Fargene er livlige, men det er likevel et lett eterisk preg som minner om spillets fantastiske verden.

Selve platene kommer i kraftige, blanke omslag som føles solide og eksklusive, med kunst på begge sider. Du får også liner notes, som er en fin bonus, og som gir litt innsikt i musikken og dens rolle i spillet. Jeg vil imidlertid si at litt mer fan-service - kanskje noen dyptgående kommentarer fra komponistene eller til og med en uttrekkbar plakat - ville ha gitt ekstra stil. Men som det er nå, skriker emballasjen fortsatt kvalitet, spesielt sammenlignet med andre videospill-vinylutgivelser som faller flatt i denne avdelingen.

Greit, så du har åpnet plasten og lagt den på platespilleren. Hvordan høres den ut? Med ett ord: utmerket. Kvaliteten er skarp og klar, og fanger opp hver eneste orkestrale dønning og synth-hit med imponerende troskap. Wayo Records har gjort en ekstra innsats for å trykke denne på vinyl av høy kvalitet, og det høres. Støyen er praktisk talt ikke-eksisterende; du vil ikke høre noen irriterende knall eller sus som noen ganger plager mindre vinylutgivelser.

Bassen og mellomtonene er slagkraftige og stramme, noe som er flott med tanke på at Ys Origins lydspor lener seg tungt mot rock og symfoniske elementer. Det er et av de lydsporene som veksler mellom bombastiske kamptemaer og stemningsfulle spor, og denne vinylutgivelsen håndterer de dynamiske skiftene på en utmerket måte.

For audiofiler er remastringen stort sett perfekt. Alt høres lagvis og nyansert ut, noe som er avgjørende for et spillsoundtrack som er spekket med så mange forskjellige sjangre og innflytelser. Men blåser den de digitale versjonene fullstendig ut av vannet? Ikke nødvendigvis. Remastringen er imponerende, men noen vil kanskje hevde at de digitale versjonene er renere på grunn av formatet. Varmen og den analoge fylden på vinyl gir likevel en ny dimensjon til lydsporet, spesielt for fans som har vært med lenge.

For fans av spillet er låtlisten en hitparade av nostalgi. På to plater får du 23 spor som innkapsler Ys Origins varierte og komplekse score. Hvis du har spilt spillet, vil du bli truffet rett i følelsene med låter som "Genesis Beyond the Beginning", som slår an tonen med sine feiende melodier, eller den uforglemmelige "Scars of the Divine Wing", som er like episk som den høres ut.

Det som er flott er hvor godt låtlisten flyter på vinyl. Noen ganger kan lydspor til videospill føles usammenhengende eller for loop-tunge, men Ys Origin klarer å skape en lytteopplevelse som føles komplett selv utenfor spillsammenheng. Det er et bevis på komponistenes dyktighet - Falcom Sound Team J.D.K. - og deres evne til å skape et lydspor som overskrider spillet.

På den andre siden er det et par mer stemningsfulle spor som ikke lander like sterkt når de fjernes fra spillet. Disse er fortsatt vakkert komponert, men føles som fyllstoff når du bare lytter tilfeldig. Når det er sagt, er det ikke en deal-breaker, og høydepunktene oppveier definitivt den sporadiske lull.

La oss nå ta for oss elefanten i rommet: Er dette verdt pengene dine, spesielt hvis du er en vinylsamler? Med en pris på rundt $40-$60, avhengig av hvor du kjøper den, er dette ikke den billigste videospill-soundtrackvinylen der ute, men den er heller ikke overpriset.

For samlere gjør den begrensede utgivelsen denne utgivelsen til et must-have. Kunstverket, kvaliteten og den rene nostalgifaktoren alene gjør den til et verdig tilskudd til enhver samling. Det er også en flott samtalestarter for hyllen din. Tro meg, Ys-fans er få og langt mellom, men de som vet det, vil nerde ut over denne utgivelsen når de ser den.

Hvis du ikke er en die-hard fan av Ys-serien, men du elsker videospillmusikk på vinyl, er dette fortsatt et solid kjøp bare på grunn av kvaliteten. Det er mye å sette pris på her, selv om du aldri har rørt spillet. Musikkens symfoniske rockstemning er flott bakgrunnsmusikk, og det er nok variasjon til å holde det interessant.

Wayo Records har gjort en fantastisk jobb med å bringe Ys Origins soundtrack til vinyl, og leverer både i presentasjon og lydkvalitet. Selv om det ikke er en perfekt utgivelse (noen få utfyllingsspor og mangelen på ekstra godbiter i emballasjen), er det ganske så nærme.

Hvis du er en fan av Ys-serien eller videospillmusikk generelt, er denne vinylen et fantastisk kjøp. Lydkvaliteten er suveren, emballasjen er iøynefallende, og nostalgien er ekte. Og la oss være ærlige, det er noe helt spesielt med å høre de episke kamptemaene spinne på en platespiller.

Så hvis du har en svakhet for Ys Origin, er det bare å unne deg det. Bare sørg for å rydde plass i hyllen din til denne skjønnheten.