Viola Davis juler opp folk som USAs president i Prime Videos G20

Vi har sett flere actionfilmer den siste tiden som dreier seg om en helt som beskytter USAs president mot angripere. Det beste eksempelet på dette er kanskje Has Fallen -serien, men Prime Video har fått nok av dette narrativet og har i stedet bestemt seg for å snu det på hodet.

Vi sier dette fordi streameren nettopp har presentert den første traileren for G20, et action-epos med Viola Davis i hovedrollen som den amerikanske presidenten, som etter å ha blitt angrepet av angripere på et G20-toppmøte, tar på seg å eliminere denne trusselen, beskytte familien sin og redde verden på samme tid. Det sier seg selv at det er mye 80-talls-DNA i denne filmen.

G20 kommer snart til Prime Video, nærmere bestemt den 10. april, og du kan se traileren for filmen nedenfor, i tillegg til et sammendrag.

"Når G20-toppmøtet blir beleiret, blir USAs president Danielle Sutton (Oscar-vinneren Viola Davis) det viktigste målet. Etter å ha unngått å bli tatt til fange av angriperne, må hun overliste fienden for å beskytte familien sin, forsvare landet sitt og beskytte verdens ledere i denne actionfylte spenningsfilmen."