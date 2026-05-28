Viral "Donald Trump-bøffel" ble spart for Eid-ofring i siste liten
Bøffelen ble skånet for rituell slakting etter offentlig interesse.
En bøffel som har gått viralt fordi den angivelig ser ut som USAs nåværende president Donald Trump, har blitt skånet fra Eid al-Adha-ofring i Bangladesh i siste øyeblikk etter at myndighetene grep inn.
Bøffelen, som er en sjelden albino og har fått kallenavnet "Donald Trump", skulle egentlig slaktes i dag, den 28. mai. I går beordret innenriksdepartementet i Bangladesh myndighetene til å gripe inn, med henvisning til sikkerhetshensyn etter at offentligheten hadde vist økt interesse for bøffelen.
Bøffelkjøperen har fått pengene tilbake, og selve bøffelen er flyttet til dyrehagen i Dhaka. "I siste øyeblikk ble det besluttet å skåne bøffelen fra ofring på grunn av sikkerhetshensyn og den uvanlige interessen fra publikum", sier en tjenestemann i departementet (via Sky News).
Bøffelen er kjent for å være uvanlig skånsom, og krever spesiell omsorg, inkludert hyppig fôring og regelmessige bad. Folkemengder hadde begynt å samle seg utenfor bøffelens hjem før den etter planen skulle slaktes og eventuelt flyttes til dyrehagen.