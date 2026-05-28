Viral "Donald Trump-bøffel" ble spart for Eid-ofring i siste liten

En bøffel som har gått viralt fordi den angivelig ser ut som USAs nåværende president Donald Trump, har blitt skånet fra Eid al-Adha-ofring i Bangladesh i siste øyeblikk etter at myndighetene grep inn.

Bøffelen, som er en sjelden albino og har fått kallenavnet "Donald Trump", skulle egentlig slaktes i dag, den 28. mai. I går beordret innenriksdepartementet i Bangladesh myndighetene til å gripe inn, med henvisning til sikkerhetshensyn etter at offentligheten hadde vist økt interesse for bøffelen.

Bøffelkjøperen har fått pengene tilbake, og selve bøffelen er flyttet til dyrehagen i Dhaka. "I siste øyeblikk ble det besluttet å skåne bøffelen fra ofring på grunn av sikkerhetshensyn og den uvanlige interessen fra publikum", sier en tjenestemann i departementet (via Sky News).

Bøffelen er kjent for å være uvanlig skånsom, og krever spesiell omsorg, inkludert hyppig fôring og regelmessige bad. Folkemengder hadde begynt å samle seg utenfor bøffelens hjem før den etter planen skulle slaktes og eventuelt flyttes til dyrehagen.