Viral "Harry Dresden"-inntrenger funnet mentalt inhabil til å møte i retten

En mann i California gikk viralt på nettet etter at innbruddsforsøket hans ble fanget opp av et Ring-kamera. I videoen kan man se ham hamre aggressivt på døren til et familiehjem mens han utgir seg for å være trollmannen Harry Dresden fra bokserien The Dresden Files.

Mannen, identifisert som Jason Thomas Nichols, tvang seg først gjennom en skyvedør og forsøkte deretter å bryte opp husets inngangsdør, ifølge politiet. Huseieren så dramaet utfolde seg via overvåkningskameraet og skyndte seg hjem for å konfrontere Nichols, noe som førte til en fysisk krangel.

Hendelsen gikk viralt på sosiale medier tidligere i år, og som en del av etterforskningen har en psykolog nå vurdert ham som mentalt inkompetent og dermed ute av stand til å møte i retten. Nichols sitter fortsatt varetektsfengslet i Solano County og står overfor flere siktelser, blant annet for grovt innbrudd, ulovlige trusler og overfall.