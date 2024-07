Viral "hawk tuah"-jente får realityserie på TV

HQ

Haliey Welch, også kjent som "hawk tuah"-jenta, kan snart få sitt eget reality-TV-program. Den unge kvinnen ble nylig viral for å ha stilt opp i et TikTok-intervju. I intervjuet sa hun den berømte "hawk tuah - spit on that thang"-frasen, og siden den gang har hun blitt stjerneskuddet.

Hvis du ikke er så oppdatert, kan du se et klipp av det opprinnelige intervjuet nedenfor, men du kan forhåpentligvis få med deg essensen av hva hun mener med hawk tuah uten at vi trenger å stave det for deg. Spørsmålet som førte til det, dreide seg også om bevegelser på soverommet, bare for å gi deg et hint.

Siden det virale øyeblikket har Welch dukket opp på podcaster og snakket om den plutselige berømmelsen hun har fått på nettet. Mange har bedt henne om å gjøre en OnlyFans, noe hun har avslått. I stedet ser det ut til at hun vil gå en mer tradisjonell vei, ettersom TMZ rapporterer at hun er nær ved å lande en reality-TV-avtale. Hvorvidt berømmelsen vil vare er ukjent, men det ser ut til at Welch har en plan for å komme seg videre mens hun kan.

