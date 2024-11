Viral scene fra Luis Enriques dokumentar gjenspeiler Mbappes problemer med Real Madrid: "Michael Jordan forsvarte seg som en morf****r".

HQ

Kylian Mbappé har blitt satt spørsmålstegn ved etter dårlige prestasjoner med Real Madrid mot FC Barcelona og AC Milan: Spissen tilpasser seg ikke godt til Real Madrids tropp, og det setter i gang en kjedereaksjon som trekker hele laget ned.

Det har blitt påpekt at Mbappé er vant til å spille på venstrekanten, en posisjon som er besatt av Vinícius, så han må venne seg til en rolle som midtstopper.

Men det største problemet er kanskje at han nekter å presse på motstanderne, jage dem, og i stedet venter på en god pasning slik at han kan skyte. Statistikken sier at han er en av de Real Madrid-spillerne som løper minst.

Luis Enrique har allerede advart Mbappé om behovet for å forsvare seg mer

Denne tendensen så man også i Paris Saint-Germain. Et utdrag fra Movistar Plus' dokumentar om Luis Enrique viser en scene fra forrige sesong som er et ekko av dagens problem med Real Madrid. "Jeg hørte at du likte Michael Jordan", sa Luis Enrique. "Michael Jordan tok tak i ballene til alle lagkameratene sine og forsvarte seg som en morf****r".

"Du tror kanskje at du må score mål. Selvfølgelig er du et fenomen, i verdensklasse, men det fungerer ikke for meg. En ekte leder er at når du ikke kan hjelpe oss med mål, hjelper du oss med forsvaret."

Det var før kampen mellom FC Barcelona og PSG forrige sesong. Luis Enrique ber Mbappé om å ikke bare presse seg selv, men å være et eksempel for alle lagkameratene sine. "Jeg vil at du skal dra med stil, men du må gjøre deg fortjent til det, ikke bare angripe. Den dagen du ikke kan angripe, må du være den beste forsvarsspilleren noensinne. Det er en leder, det er Michael Jordan."