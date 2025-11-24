Viral, stille protest i Argentina mot "oppdiktet" trofé i proffligaen i fotball

HQ

En æresvakt under en argentinsk fotballkamp mellom Estudiantes de la Plata og Rosario Central har gått viralt fordi spillerne valgte å snu ryggen til spillerne, og i stedet vende seg mot tilskuerne. Da spillerne fra Rosario de la Plata kom inn på banen, snudde Estudiantes spillerne rundt dem 180º grader.

Estudiantes endte opp med å vinne kampen 1-0 i en åttendedelsfinale i Clausura-turneringen (sluttspillet i den andre halvdelen av 2025-ligaen i Argentina).

Hvorfor vendte Estudiantes-spillerne ryggen til Rosario-spillerne?

Denne protesten, som av mange i Argentina har blitt hyllet som genial og heroisk, var ikke mot de andre spillerne, men mot det argentinske fotballforbundet (AFA) og Liga Profesional de Fútbol (LPF) som i forrige uke ensidig bestemte seg for å gi en ny type trofé, et som aldri før har blitt gitt, til Rosario Central for å ha blitt "ligamester" ved å ta flest poeng i løpet av de ordinære sesongene Apertura og Clausura (med 18 seire, 12 uavgjorte og 2 nederlag).

De bestemte det uten å konsultere resten av klubbene og tok en stillhet som en godkjenning, ifølge La Nación. "Club Estudiantes de La Plata kommuniserer til sine medlemmer, partnere, fans og samfunnet at det på møtet i eksekutivkomiteen i den argentinske ligaen for profesjonell fotball ikke ble avholdt noen avstemning om anerkjennelsen av ligamestertittelen for 2025", sa klubben i en uttalelse i forrige uke.

I argentinsk fotball kåres det ikke en ligamester på grunnlag av disse merittene, men i stedet kåres mesterne fra Apertura og Clausura (med playoff), og den endelige ligamesteren kåres etter en kamp mellom mesterne fra Apertura og Clausura (hvis de er like, spiller de to andreplassene fra Apertura og Clausura en semifinale og møter deretter den andre mesteren).

Resten av klubbene oppfatter at ligaen helt ut av det blå har laget et nytt offisielt trofé som passer til Rosario, som i forrige uke reiste uventet for å motta trofeet, overrakt til stjernespilleren Ángel di María. Hva synes du om denne protesten?