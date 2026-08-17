Virgin Jernbaneselskapet får grønt lys til å drive en konkurrent til Eurostar fra og med 2030

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Foreløpig finnes det bare én måte å reise med tog mellom Storbritannia og Frankrike, Belgia, Tyskland, Sveits og Nederland på, nemlig via Eurostar-tjenesten som går gjennom Kanaltunnelen. Den daglige tur-retur-togforbindelsen går mellom London, Paris, Brussel, Antwerpen, Lille, Rotterdam og Amsterdam, med sporadiske avganger til Köln, Düsseldorf, Zürich og Genève. Selv om dette er et praktisk alternativ, har Eurostar et monopol på jernbanerutene, selv om dette ikke alltid vil være tilfelle.

Det er bekreftet at Virgin Trains snart vil starte drift mellom London, Paris, Brussel og Amsterdam, alt som en del av sin egen Eurostar-konkurrent. Denne tjenesten har nylig fått grønt lys, og ifølge The Telegraph er det planer om å starte driften med opptil 20 daglige tur-retur-avganger, alt fra og med oktober 2030.

Årsaken til at tjenesten ikke starter før om fire år, er at Virgin Trains nå må sikre godkjenning fra britiske og europeiske myndigheter for å kunne kjøre togene sine på de planlagte rutene. Det sirkulerer ideer fra Virgin-grunnleggeren Richard Branson om å gjenåpne togforbindelsene mellom London og Disneyland Paris, og potensielt også utforske en linje som går til Charles de Gaulle-flyplassen i Paris.

Det er ventet flere nyheter fremover, ettersom Virgin fortsetter sine bestrebelser på å konkurrere med Eurostar innen transeuropeisk jernbanetransport.