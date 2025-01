Virtua Fighter 5 R.E.V.O. er nå tilgjengelig på Steam

Fansen har måttet vente lenge, men nå er Segas ikoniske spillserie endelig tilgjengelig på PC og Steam. Virtua Fighter 5 R.E.V.O. har landet med brask og bram, som er basert på Ultimate Showdown, men har blitt foredlet med en mengde forbedringer, basert på 13 års statistikk. Blant annet er det nå mulig å nyte Akira og hans hardtslående venner i 4K-oppløsning og 60 fps.

HQ

Som vanlig tilbys en liten lanseringsrabatt for de som er først i køen, og hvis du vil gjøre det litt mer luksuriøst, tilbys også en 30th Anniversary Edition. Denne inkluderer skisser, en digital kunstbok, over 200 tidligere uutgitte musikkstykker fra spillet og litt annet småtteri. En perfekt appetittvekker for det som kommer med det relativt nylig annonserte "neste generasjons" Virtua Fighter.

Planlegger du å skaffe deg Virtua Fighter 5 R.E.V.O. på Steam?