Virtua Fighter 5 R.E.V.O. kommer til PS5, Switch 2 og Xbox Series S/X

Vi visste at Sega for tiden jobber med å vekke flere av sine mest elskede franchiser til live igjen. Mange har blitt bekreftet - som Crazy Taxi, Ecco the Dolphin, Jet Set Radio og Shinobi - mens andre bare har vært ryktet. Slik var tilfellet for Virtua Fighter 6, der vi ikke hadde hørt noe offisielt i det hele tatt annet enn tilfeldige rykter, før det ble offisielt annonsert under The Game Awards i desember.

Det utvikles av Ryu ga Gotoku Studio, men ser dessverre ut til å være ganske tidlig i utviklingen, noe som betyr at vi må vente minst et år eller to før det er på tide å komme i gang. Men nå kunngjør Sega at de har en liten overraskelse på lager for å gjøre ventetiden litt kortere.

Virtua Fighter 5 R.E.V.O. Spillet ble utgitt på Steam i begynnelsen av året, og nå er det bekreftet at det kommer til PlayStation 5, Switch 2 og Xbox Series S/X. Gode nyheter, men det blir faktisk bedre fordi produsent Seiji Aoki kommenterer (via Gematsu) :

"Når vi bringer denne tittelen til flere plattformer, planlegger vi også å inkludere støtte for kryssspill. Og for å gjøre kryssspillopplevelsen enda jevnere, vil tilbakeføringsfunksjonaliteten som brukes i Steam-versjonen støttes på alle plattformer. Vi kommer til å inkludere enda mer innhold for å gjøre dette til mye mer enn en enkel port, noe vi vil fortelle deg om i fremtidige oppdateringer."

Ingen dato er gitt, men nå vet du i det minste at den nyeste versjonen av Virtua Fighter 5 er på vei til konsoller, slik at du kan komme i gang med treningen.