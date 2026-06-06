Virtua Fighter 6 vil bli kalt Crossroads og lanseres 2027

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Som forventet dukket Virtua Fighter 6 opp på Summer Game Fest (noe vi mistenkte etter den store lekkasjen nylig). Vi fikk en titt på det som ser ut til å være en slags knutepunktby for slåssing, komplett med en enspillerkampanje som ligner på Street Fighter 6s stil, men tilsynelatende mye mer forseggjort.

Tittelen er Virtua Fighter: Crossroads, med de to første bokstavene med fet skrift i rødt for å danne et romertall seks, som lekkasjen tidligere avslørte. Spillet skal lanseres i 2027, og den splitter nye traileren finner du nedenfor.