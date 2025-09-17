Virtua Fighter 6 vil bli vist i en dedikert stream neste uke

HQ

I løpet av åtte måneder mellom mai 2023 og januar 2024 ble Street Fighter 6, Mortal Kombat 1 og Tekken 8 utgitt i rask rekkefølge. Spesielt førstnevnte og sistnevnte var store suksesser, men siden den gang har det vært færre store kampspillutgivelser annet enn DLC.

Men vi vet at Virtua Fighter 6 - selv om tittelen ikke er bekreftet, kaller vi det det for nå bare for å holde ting enkelt - er i arbeid, utviklet av Ryu Ga Gotoku Studio (Like a Dragon: Infinite Wealth). Selv om vi ikke vet når det kommer ut, har vi kunnet følge mye med på spillets utvikling, og snart er det på tide med en ny oppdatering. Via X, og etter oversettelse, har det nå blitt kunngjort at vi den 25. september vil få se en spesiell stream om spillet for å få "en forklaring på noen aspekter av det fornyede kampsystemet, basert på de siste kampopptakene som nylig ble utgitt".

Forhåpentligvis indikerer disse stadig hyppigere presentasjonene av Virtua Fighter 6 at en lansering ikke er altfor langt unna. 2026 virker optimistisk, men kanskje 2027...?