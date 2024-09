Virtual Alchemy om Band of Crusaders: "Vi ønsker ikke å fri til alt av publikum der ute"

Selv om tilgjengelighet selvfølgelig er viktig i dagens spillverden, er det også fortsatt plass til titler som ikke ønsker å henvende seg til massene, men som i stedet sikter mot en bestemt type spillere. Det er nettopp dette folkene hos Virtual Alchemy gjør med sitt kommende, mørke strategi-rollespillprosjekt Band of Crusaders, ettersom teamet utvikler en opplevelse som er ment å være vanskelig, utfordrende og tøff å overvinne, noe de bekreftet overfor oss i et intervju vi gjennomførte under Gamescom.

Kunstregissør Kamil Mickiewicz fortalte oss om Band of Crusaders' hardbarkede natur: "Vi er veldig klar over at vi ikke lager et spill for alle og enhver. Det er et viktig forbehold for oss. Vi ønsker ikke å imøtekomme alle målgrupper der ute, du vet, slik moderne spill vanligvis fungerer i disse dager. Vi vet at vi er ganske hardcore i vår tilnærming. Vi ønsker først og fremst å treffe kjernefellesskapene til spill som Battle Brothers, som Wartales eller Mount & Blade Bannerlord. Det er direkte referanser, men vi tar også med oss vår vri, som Dominik så riktig nevnte, fra spill som Dragon Age Origins, for eksempel, eller Pillars of Eternity eller til og med StarCraft II, WarCraft III.

"Hvorfor jeg tar med disse eksemplene? Fordi kampsystemet i spillet vårt er nesten RTP, som er som sanntid med pause, og jeg sier nesten fordi vi ikke har full pause. Vi har faktisk slowmotion-mekanikk. Jeg kan nevne at en av de siste utgivelsene som har denne spesielle mekanikken er Aliens: Dark Descent, hvis dere kjenner til det. Det er sci-fi, så det er en annen type spill, men de har sakte film. Hovedforskjellen mellom det vi gjør og det de har, er at i deres tilfelle kontrollerer du hele troppen på en gang. Så, ja, hvis du beordrer å angripe med en bestemt evne eller noe, så blir den riktige fyren valgt, og alt er på en måte homogenisert, som automatisert. I vårt tilfelle har du RTS-kontroller. Du har kontroll over individuelle enheter. Så det spiller mer som, tenk deg WarCraft III, men du spiller bare mestere og ikke som, du vet, søppelgutta."

Så hvis du leter etter et annet omfattende og komplekst rollespill for å fylle opp kveldene dine, tar Band of Crusaders definitivt sikte på å være ett å holde øye med. Ettersom spillet ble annonsert for bare et par uker siden venter vi fortsatt på å høre når det vil debutere på PC, men inntil den informasjonen blir offentliggjort, kan du se resten av intervjuet nedenfor, hvor vi også snakker om spillets unike mekanikk og systemer, hvor premissene kom fra og mer.