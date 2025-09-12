LIVE
      nyheter

      Virtual Boy kommer virkelig tilbake i 2026 via Nintendo Switch Online: pris bekreftet

      Nintendos verste konsoll gjennom tidene kommer på en eller annen måte tilbake for Switch Online-abonnenter.

      HQ

      Nintendo kunngjorde et nytt tilskudd til klassikerbiblioteket på Nintendo Switch Online, og det er noe ingen hadde forventet: Virtual Boy. 30 år etter lanseringen kommer den "bærbare" konsollen, som kan vise 3D-bilder gjennom et slags virtual reality-visir, til Nintendo Switch og Switch 2 for Nintendo Switch Online + Expansion Pack-abonnenter.

      For å se spillene i 3D trenger du imidlertid headsettet, som vil bli solgt separat, og bare til betalte Switch Online-medlemmer. Hvis du ikke vil bruke så mye penger, vil du kunne kjøpe en pappmodell som fungerer på samme måte: du plasserer konsollen inni den, og ser gjennom visiret for å se spillene i 3D.

      Hovedhodesettet vil koste €80/£67, mens pappmodellen vil være tilgjengelig for €20/£17.

      Virtual Boy kommer virkelig tilbake i 2026 via Nintendo Switch Online: pris bekreftet

      14 spill vil bli lagt til, utgitt over tid, inkludert Wario Land, Mario's Tennis, Mario Clash og Tetris 3D, når tjenesten legges til 17. februar (det ble bare utgitt 22 spill i det hele tatt til denne skjebnesvangre konsollen).

      Vil du prøve Virtual Boy når det lanseres som en del av Switch Online + Expansion Pack-abonnementet neste år for Switch og Switch 2?

      Virtual Boy kommer virkelig tilbake i 2026 via Nintendo Switch Online: pris bekreftet


