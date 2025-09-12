Virtual Boy kommer virkelig tilbake i 2026 via Nintendo Switch Online: pris bekreftet

HQ

Nintendo kunngjorde et nytt tilskudd til klassikerbiblioteket på Nintendo Switch Online, og det er noe ingen hadde forventet: Virtual Boy. 30 år etter lanseringen kommer den "bærbare" konsollen, som kan vise 3D-bilder gjennom et slags virtual reality-visir, til Nintendo Switch og Switch 2 for Nintendo Switch Online + Expansion Pack-abonnenter.

For å se spillene i 3D trenger du imidlertid headsettet, som vil bli solgt separat, og bare til betalte Switch Online-medlemmer. Hvis du ikke vil bruke så mye penger, vil du kunne kjøpe en pappmodell som fungerer på samme måte: du plasserer konsollen inni den, og ser gjennom visiret for å se spillene i 3D.

Hovedhodesettet vil koste €80/£67, mens pappmodellen vil være tilgjengelig for €20/£17.

14 spill vil bli lagt til, utgitt over tid, inkludert Wario Land, Mario's Tennis, Mario Clash og Tetris 3D, når tjenesten legges til 17. februar (det ble bare utgitt 22 spill i det hele tatt til denne skjebnesvangre konsollen).

Vil du prøve Virtual Boy når det lanseres som en del av Switch Online + Expansion Pack-abonnementet neste år for Switch og Switch 2?