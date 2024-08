Virtuos har kjøpt opp Third Kind Studios

HQ

Utviklingspartneren Virtuos har kjøpt opp det britiske Third Kind Studios, og planlegger å bruke utvikleren til å gå inn på det britiske spillmarkedet.

Third Kind Third Kind Studios har arbeidet med prosjekter som Sea of Thieves, Hearthstone, Forza Horizon 4, og Predecessor,, mens Virtuos er kjent for spill som Horizon Forbidden West og The Callisto Protocol.

Virtuos hevder at oppkjøpet vil "styrke [deres] AAA co-development capabilities", og har bekreftet at Third Kinds nåværende medgrunnleggere vil forbli på plass, men at de ønsker å doble antall ansatte i studioet.

Third Kinds CTO, Ray Tharanee, sa: "Vi er stolte av å spille en sentral rolle i å utvide Virtuos' globale fotavtrykk, og vi ser frem til å skyve grensene for hva som er mulig i spill sammen" (takk, Game Developer).