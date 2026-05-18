Virtuos ønsker å ta på seg oppgaven med å bringe Red Dead Redemption 2 og GTA V til Nintendo Switch 2

Virtuos er ikke et studio som utvikler originaltitler, men er et av bransjens mest kjente studioer for medutvikling eller kontraktsutvikling. Vi kan takke dem for titler som Dark Souls Remastered, Metal Gear Solid Delta, Age of Mythology: Retold og Judas, for å nevne noen få. Det er tydelig at porteføljen deres ikke bare viser et talent for å portere store spill til ulike plattformer, men også en genuin beundring for dataspill. Og nå ønsker de å by på å bringe to av de mest berømte uferdige sakene til nye plattformer, nemlig Red Dead Redemption 2 og GTA V til Nintendo Switch og Switch 2.

Et av de mest omtalte spørsmålene gjennom hele den forrige Nintendo-generasjonen var om konsollen kunne kjøre GTA V nativt, og nesten ingen forstår hvorfor Nintendo og Rockstar ikke har kommet til enighet her (selv om de har gjort det for andre deler i serien) for å bringe historiens mest lønnsomme spill til historiens nest mest solgte konsoll (i hvert fall frem til salget begynner i India neste år). Og med Red Dead Redemption er beundringen like stor. Og Virtuos, nå som Rockstar feirer 15-årsjubileet for lanseringen av L.A. Noire (hvis Switch-port ble gjort av Virtuos), ønsker å få i oppdrag å utvikle Nintendo Switch-versjonen av Red Dead Redemption 2.

Ifølge rapporter fra Pockettactics, basert på samtaler med noen av studioets ledere, hos Virtuos "elsker vi disse spillene og tror de kan skinne igjen på Switch, og glede enda flere spillere." Dette er nysgjerrig, gitt at vi har hørt i flere måneder, fra både pålitelige innsidere som NatetheHate og våre egne kilder, at en Switch-port av Red Dead Redemption 2 har vært i arbeid i noen tid nå, selv om det fremdeles ikke er noen offisiell kunngjøring eller utgivelsesdato i sikte. Kanskje Virtuos sine kommentarer vil oppmuntre Rockstar til å gi et slags svar snart ...