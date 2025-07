Virtuos sier at GPU-ytelsen til Switch 2 er sammenlignbar med Xbox Series S

HQ

Etter å ha sett Mario Kart World og trailere for det kommende Donkey Kong Bananza er det tydelig at Switch 2 ser ut til å ha noen digitale hestekrefter under panseret. Men hvor kraftig er den egentlig?

I forkant av lanseringen gikk det hyppige rykter om at ytelsen ville ligge nær PlayStation 4, men flere utviklere(ikke minst Koei Tecmo) har sagt at den ligger nærmere Xbox Series S, og dermed tilhører denne nye generasjonen også ytelsesmessig. Nå har en annen utvikler uttalt seg om saken, og også de ser ut til å mene at Switch 2 er kraftigere enn noen kanskje har trodd.

Virtuos, et Singapore-basert supportstudio som primært bistår andre utviklere og har vært involvert i utallige store prosjekter - senest The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered og neste måneds Metal Gear Solid Δ: Snake Eater, som de også var med på å utvikle - delte sitt syn på saken i et intervju med Wccftech. Direktør for forretningsutvikling Eoin O'Grady kommenterer :

"GPU-messig presterer Switch 2 litt under Series S; denne forskjellen er mer merkbar i håndholdt modus. Series S støtter imidlertid ikke teknologier som DLSS, noe Switch 2 gjør. Dette gjør GPU-kapasiteten til de to konsollene sammenlignbare totalt sett."

Når det gjelder CPU-en, er bildet imidlertid litt annerledes, og han konkluderer :

"CPU-messig er det et tydeligere skille mellom de to konsollene. Switch 2 er nærmere PlayStation (PS) 4 i så måte, med en CPU som bare er litt kraftigere enn PS4s. Siden de fleste spill har en tendens til å være mer GPU-bundet enn CPU-bundet når de er godt optimalisert, avhenger virkningen av denne forskjellen i stor grad av det spesifikke spillet og dets målbildefrekvens.

Alle spill som leveres med 60 FPS på Series S, bør enkelt kunne porteres til Switch 2. På samme måte bør et 30 FPS Series S-spill som er GPU-bundet, også kunne porteres godt. Spill med kompleks fysikk, animasjoner eller andre CPU-intensive elementer kan ha ekstra utfordringer med å nå 30 eller 60 FPS eller kreve ekstra optimalisering under porteringen."

Han mener dette gjør enheten til et fint supplement til Steam Deck når det gjelder det voksende bærbare markedet, og han tror det er en flott måte å ta med seg store spill på farten:

"Den originale Switch, sammen med Steam Deck og andre håndholdte spillrigger av høy kvalitet, har bidratt til veksten på dette området. Spillere vil i økende grad ha AAA-spill på farten, og derfor tror jeg vi vil se Switch 2 overgå sin forgjenger."

Deler du hans syn på potensialet til Switch 2?