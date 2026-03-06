Virtus.pro presenterer sin reviderte Rainbow Six: Siege X vaktliste

HQ

Den østeuropeiske esportsorganisasjonen Virtus.pro har lenge hatt en tilstedeværelse i verden av konkurrerende Rainbow Six: Siege, med mye suksess bak seg også, inkludert seire i Europe League-scenen og medaljeplasseringer på Six Invitational-turneringer også. Imidlertid har laget ikke vært en sikker suksess, en fast lås for trofeer på samme måte som andre har gjort tidligere.

Det ser ut til at V.P jobber med å rette på det, ettersom organisasjonen nå har avslørt en oppdatert R6S-liste, med dette som bringer på tre nye aktive spillere, en ny vikar, pluss en ny manager og en trener. I tillegg til de tilbakevendende Pavel "p4sh4" Kosenko og Danila "dan" Dontsov, inkluderer de siste tilskuddene :



Ilhan "Nayqo" Jabbari



Nikita "RORICK" Kruchinkin



Christopher "SkyZs" Jauleski



Dmitry "Always" Mitrahovich som vikar



Blaine "Blainey" Uknighted som manager



Cesar "Dxrk" Adriano som trener



Neste gang laget skal konkurrere, er i Europe MENA League 2026 Kickoff, som starter i slutten av mars.