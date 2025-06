Virtus.pro signerer Curexi til sin PUBG: Battlegrounds vaktliste

HQ

Som en del av gjenoppbyggingsprosessen for sin PUBG: Battlegrounds -liste, har Virtus.pro nettopp kunngjort signeringen av en ekstra spiller. Kommer fra FaZe Clan, Timi "curexi" Tenhula fyller det åpne sporet på vaktlisten, og setter laget komfortabelt opp for fremtidige arrangementer som vil inkludere Esports World Cup -turneringen.

Med Curexi som blir med i denne troppen, har V.P også kunngjort at Luka "Lukarux" Rukavina vil ta over lederoppgavene i spillet for troppen, en oppgave som tidligere ble håndtert av den nå inaktive Jord "ibiza" van Geldere.