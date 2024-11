Vis din lojalitet med Casetifys Gundam-øreproppveske med hode

HQ

Det finnes kanskje en håndfull ørepropp-etuier på markedet i disse dager som er like fantastiske som det nyeste produktet i Casetifys sortiment. Tilbehørsprodusenten har gått sammen med Gundam for å lansere en ny serie som inkluderer et RX-78-2 Gundam-hode som kan brukes til å beskytte øreproppene dine. Haken med produktet er at det er ganske overdrevent og stort, noe som betyr at du ofrer den lille profilen til øreproppene for uovertruffen stil.

Gundam-serien fra Casetify inkluderer også en rekke andre produkter, inkludert telefonvesker, stropper til å bære på tvers av kroppen og et hardskalletui. Hele kolleksjonen er foreløpig ikke tilgjengelig, men den lanseres 9. desember, med prioritert tilgang fra kl. 16.00 GMT / 17.00 CET før den offisielle lanseringen skjer kl. 20.00 GMT / 21.00 CET, da disse produktene sannsynligvis vil bli utsolgt i løpet av få timer.

I henhold til prisingen vil etuiet til øreproppene du kan samle på koste £147, og de andre produktene har også en verdi på £57 hver.

