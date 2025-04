Visa droppes fra søksmålet mot Pornhub om menneskehandel

HQ

Siste nytt om USA . En føderal dommer i California har foreløpig besluttet å avvise krav mot Visa i et søksmål som involverer Pornhubs morselskap, Aylo, på grunn av påstått fortjeneste fra sextrafficking og materiale om seksuelle overgrep mot barn (CSAM).

Dommen, som ble avsagt etter en høring torsdag, slo fast at Visa, som betalingsformidler, ikke kan holdes ansvarlig for innholdet på Pornhub. Dommeren vurderte også å avvise tidligere MindGeek-ledere fra saken på grunn av manglende jurisdiksjon.

Saksøkernes juridiske representanter har uttrykt sterk uenighet med avgjørelsen, og hevder at de tidligere eierne ikke bør unntas fra saken, ettersom de mener at deres involvering går utover rene juridiske teknikaliteter. Du kan lese mer her.