Vision får sin egen Disney+-serie

Det er mange år siden WandaVision ble avsluttet og en helt annen versjon av Marvel -karakteren Vision fløy av gårde og tilsynelatende forsvant fra tilværelsen. Siden den gang har vi ikke sett noen tegn til Vision sin eksistens på Marvel Cinematic Universe, men det ser ut som om vi vil få noen svar på hvor robotfiguren har vært i nær fremtid.

Variety har rapportert at Disney har signert en avtale med Star Trek: Picard's Terry Matalas om at skaperen skal fungere som showrunner for en ny Disney+-serie som vil se Paul Bettany tilbake og gjenta sin rolle som Vision.

De konkrete detaljene om denne serien er foreløpig ukjente, bortsett fra det faktum at den skal lanseres i 2026. Dette er tilsynelatende et annet prosjekt enn Vision Quest -serien som skulle være under utvikling etter avslutningen av WandaVision, og som siden har blitt lagt i skuffen. Denne nye serien er imidlertid den første bestillingen av en live-action-serie fra Marvel på rundt to år, noe som tyder på at Disney og Marvel ser en fremtid i å skape originale TV-verk for Disney+.