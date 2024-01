Vision Pro vil koste en formue å reparere

HQ

Apples kommende AR-headset er ikke bare dyrt å kjøpe, det vil også koste en formue å reparere. Dette ble nylig avslørt av Apple selv, som har publisert tall som viser at det kan koste opptil 2 400 dollar å reparere et skadet hodesett. Kort sagt, nesten 70 prosent av hva det koster å kjøpe et splitter nytt Vision Pro.

Hvis du planlegger å kjøpe Apples nyeste dings, bør du med andre ord være svært forsiktig med den - ikke noe du nødvendigvis ville latt barna dine leke med.

AppleCare Plus føles rett og slett som et nødvendig onde for dem som har tenkt å kjøpe Vision Pro. Noe som i seg selv koster 500 dollar for to år, men som også reduserer reparasjonskostnadene for headsettet betraktelig. Med AppleCare Plus koster det "bare" 300 dollar i stedet for 800 dollar å reparere et knust frontglass, og skader på headsettet koster 300 dollar i stedet for 2400 dollar.

Apple har ennå ikke kunngjort noen eksakte priser for forsikringen på den andre siden av dammen, ettersom Vision Pro ikke kommer til Norge før tidligst til sommeren (hvis vi skal tro bransjespekulasjonene).

Er reparasjonskostnadene rimelige?

Kilde.