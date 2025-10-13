Vision Quest vil avslutte "trilogien" som startet med WandaVision

2026 blir et stort år for Marvel fans. Wonder Man kommer i januar, Daredevil: Born Again kommer tilbake i mars, X-Men '97 på sommeren, Spider-Man: Brand New Day i juli, Your Friendly Neighborhood Spider-Man på høsten, og Avengers: Doomsday lander i desember. Alt dette kommer, og da har vi ikke engang tatt med Vision Quest, som må komme et sted imellom ...

HQ

Vi vet ennå ikke når Vision Quest får premiere på Disney+, men vi vet at det blir i 2026. Ettersom det er planer om live-action i første halvdel av året, er en rimelig gjetning at den vil tette gapet mellom Spider-Man: Brand New Day og Avengers: Doomsday. Men Marvel har ennå ikke bekreftet dette.

Det vi vet er at den vil fullføre "trilogien" som opprinnelig startet med WandaVision i 2021 (som ble fulgt opp av Doctor Strange in the Multiverse of Madness...? Agatha All Along...?). Det vil også se noen få tilbakevendende ansikter utover Paul Bettany som Vision, da Variety rapporterer at menneskelige versjoner av AI-ene Ultron (spilt av James Spader igjen), Friday og Edith alle vil vises. Det samme vil en voksen versjon av Wanda og Visions sønn Tommy.

Det sier seg selv at det kommer til å bli en ganske kompleks serie når den kommer neste år.