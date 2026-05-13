Vision Quest vil debutere på Disney+ i oktober

I år er faktisk et mer sparsomt år for Marvel Studios på kino, da vi kun har to filmer å se frem mot. Riktignok er de noen av de største filmene Marvel kan tilby sine fans, da både Spider-Man: Brand New Day og Avengers: Doomsday er på vei.

For å ta opp den mer tilbakeholdne kinoplanen, har Marvel Studios massevis av TV-serier på gang som Disney+-fansen kan kose seg med, inkludert Daredevil: Born Again sesong 2, som allerede er ferdig sendt, og The Punisher: One Last Kill, som har premiere i dag(sjekk ut vår anmeldelse!). Senere i år er enda flere serier på vei, blant annet Vision Quest.

Under Upfronts-showet, som ble arrangert av Disney, var Robert Downey Jr., Tom Hiddleston og Paul Bettany til stede for å snakke om fremtiden til Marvel Cinematic Universe, og sistnevnte var til stede for å snakke om Vision Quest.

Som en del av showet kunne Bettany presentere at Vision Quest offisielt vil debutere på Disney+ den 14. oktober, noe som betyr at vi sannsynligvis bør begynne å forvente en opptrapping av teasing for serien i sommer, slik at fansen vet hva de kan forvente når den ikoniske androiden kommer tilbake til MCU.

