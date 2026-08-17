VisionQuest får en ny trailer som blant annet gir et første glimt av James Spaders comeback som Ultron

Marvel Studios hadde mye informasjon å dele under sitt opphold på D23 forrige helg, og selv om mange av dere sannsynligvis fortsatt snakker om nyhetene om rollebesetningen i X-Men eller kanskje den vedvarende hypen rundt «Avengers: Doomsday», bør vi ikke glemme det neste store prosjektet i Marvel Cinematic Universe.

Ja, mellom nå og «Avengers: Doomsday» kommer den etterlengtede serien «VisionQuest» offisielt på Disney+, og denne blir presentert som den avsluttende tredje delen av trilogien som startet med «WandaVision» og deretter fortsatte med «Agatha All Along».

Det er et prosjekt som vil vise hvordan Vision finner ny mening og hvordan han også kjemper mot en rekke motstridende AI-programmer som finnes i sinnet hans, inkludert ingen ringere enn «faren» hans, Ultron, som nok en gang spilles av James Spader.

Handlingssammendraget for serien er blitt delt: «Når VisionQuest begynner, har Vision, som er gjenoppstartet og har rømt fra dem som forsøkte å bruke ham som våpen, holdt seg skjult. På jakt etter ny mening rådfører han seg med AI-personlighetene som er innebygd i programmeringen hans, blant annet F.R.I.D.A.Y., E.D.I.T.H., J.A.R.V.I.S. og den beryktede Ultron. Hans tilbaketrukne tilværelse tar slutt når en dusør på hodet hans tvinger ham på flukt sammen med Thomas Shepard, en mystisk gutt som kan være en reinkarnasjon av Visions sønn. Mens Vision unngår å bli fanget, må han konfrontere sin egen natur, motstå Ultrons innflytelse og løse gåten som er hans unge følgesvenn, hvis han skal overleve.»

Med Paul Bettany tilbake i hovedrollen som Vision, støttet av Spader, James D’Arcy, Diane Morgan, Ruaridh Mollica og flere, har «VisionQuest» offisiell premiere på Disney+ fra og med 14. oktober, og du kan se traileren og den nye plakaten for prosjektet nedenfor.