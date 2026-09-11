VisionQuest handler om omtrent samme tidsperiode som Spider-Man: Brand New Day

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Siden « VisionQuest skal være det neste prosjektet i Marvel Cinematic Universe og den siste underholdningen fra MCU før «Avengers: Doomsday» i desember, lurer du kanskje på hvor serien faktisk passer inn i den overordnede tidslinjen til MCU.

Siden « VisionQuest forventes å begynne å bli sendt på Disney+ fra 14. oktober, har showrunner Terry Matalas nå snakket med Polygon i et intervju for å gi et klart innblikk i hvor serien passer inn i MCU-puslespillet.

«Det har gått flere år siden WandaVision. Jeg vil si at vi er omtrent på samme tidspunkt som i Spider-Man: Brand New Day.»

Kanskje tyder dette på at hendelsene i « VisionQuest vil spille en rolle i enten «Avengers: Doomsday» eller «Avengers: Secret Wars» når den har premiere i desember 2027. Foreløpig, hvis du er ute etter mer fra « VisionQuest, kan du se traileren til serien nedenfor.