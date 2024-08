Visions of Mana får en siste trailer i forkant av utgivelsen

HQ

Om nøyaktig én uke er Mana-serien tilbake med utgivelsen av Visions of Mana, der vi får følge hovedpersonene Val og Hinna på en begivenhetsrik reise mot det mektige Mana-treet.

Square Enix hevder at eventyret er en tilbakevending til de tidligste delene av serien, og designet er veldig stilig, med Koichi Ishii (seriens skaper) involvert for å sørge for at alt ser riktig ut. Dessverre mangler co-op denne gangen av en eller annen grunn, men du kan sjekke ut denne vakre tittelen nedenfor i en såkalt "Final Trailer".