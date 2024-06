Visions of Mana lanseres i slutten av august

HQ

Et spill vi ikke fikk se under verken Summer Game Fest eller Xbox Games Showcase, er Square Enix' kommende Visions of Mana, noe som kan virke litt rart med tanke på at det ble annonsert så tidlig som i 2021 og skal komme i år.

Det betyr imidlertid ikke at Square Enix har glemt sitt kommende rollespill, ettersom de nå har sluppet en helt ny trailer som endelig presenterer premieredatoen - som gledelig nok ikke er langt unna i det hele tatt.

Det er visstnok den 29. august at vi får dra på eventyr med vår heltetrio. I motsetning til i Secret of Mana, vil vi faktisk få flere alternativer, slik at vi kan designe troppen etter eget ønske.

Visions of Mana Secret Mana er det første spillet i hovedserien på over 15 år, så det er rimelig å si at fansen har ventet lenge - men etter denne nye videoen å dømme har det vært verdt det. Dette er et slående vakkert spill fylt med japansk rollespillsjarm.