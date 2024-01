HQ

Koichi Ishiis elskede rollespillserie kommer endelig til Xbox, noe som ble bekreftet under gårsdagens Developer Direct, der produsentene av Visions of Mana kunngjorde at det fargerike spillet kommer til sommeren. Kanskje er denne nyheten også et hint om et mindre kjølig forhold mellom Square Enix og Microsoft, hvem vet?

Gleder du deg til Visions of Mana ?