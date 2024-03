Visions of Mana ser nydelig ut i ny trailer

HQ

Akkurat i tide til påske har Square Enix bestemt seg for å gi oss en "mars-trailer" som viser deres kommende JRPG Visions of Mana, som kommer til PC, PlayStation og Xbox i sommer. Som navnet så tydelig antyder, er dette en ny installasjon i Secret of Mana -serien (som for å komplisere ting egentlig er oppfølgeren til Game Boy -tittelen Final Fantasy Adventure), og vi må si at utviklerne virkelig har klart å holde designet og det overordnede temaet intakt.

Du kan sjekke det ut nedenfor. Den inneholder til og med masse gameplay for å gi deg et inntrykk av hvordan det ser ut når du spiller det selv.