Visions of Mana ser ut til å bli inkludert i Game Pass

Selv om det ikke er offisielt annonsert, ser det ut til at Square Enix og Microsoft har en ganske hyggelig overraskelse i vente for oss når det gjelder Visions of Mana, det kommende nye eventyret i den elskede Mana-serien.

Som bemerket av Idle Sloth og andre på X, er det flere ting som peker mot at spillet blir lagt til som en dag 1-tittel for Game Pass. Dette inkluderer Google-søkeresultater fra Xbox.com, Play Day One-stempelet på Vision of Manas Xbox Store-side (som brukes eksklusivt for Game Pass), og til og med indikasjoner i kildekoden til Xbox.com.

Selv om dette fortsatt ikke er noen bekreftelse, virker det som om det er en god sjanse for at Game Pass-abonnenter vil kunne glede seg over det svært lovende og vakre J-RPG-spillet Visions of Mana når det kommer til sommeren.