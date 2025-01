Visste du at de ikoniske Super Mario-pipene ble til ved en tilfeldighet?

HQ

Året er 1985, og Shigeru Miyamoto, skaperen av Super Mario, The Legend of Zelda og andre legendariske Nintendo-franchiser, er i full gang med å utvikle Super Mario Bros. På dette tidspunktet begynner spillets design å ta form, men teamet sliter med en spesiell utfordring: hvordan de skal få fiender til å dukke opp igjen på skjermen etter at de har falt ned fra bunnen. Mens de jobber seg gjennom problemet, er løsningen fortsatt vanskelig å finne. Men alt forandrer seg når Miyamoto tar en spasertur gjennom Kyotos gater.

Mens han går gjennom byen, får Miyamoto øye på et plastrør som stikker ut fra en vegg. Denne tilsynelatende lille og hverdagslige detaljen gir ham en idé: Hva om rør kunne brukes til å få fiendene til å dukke opp igjen på skjermen? Dette tilfeldige møtet skulle føre til utviklingen av de nå ikoniske Super Mario-rørene, en funksjon som ble en sentral del av spillets design og et av dets mest kjente elementer.

Miyamoto reflekterte senere over dette øyeblikket, og forklarte at hans primære fokus i spillutviklingen alltid har vært på spillopplevelsen først, i stedet for å bekymre seg for tekniske detaljer eller visuell konsistens med en gang. Røret, som kan virke som en enkel løsning, ble født ut fra prinsippet om å gjøre spillet morsomt og funksjonelt fremfor alt annet. Dette minneverdige øyeblikket viser hvordan inspirasjon kan komme fra de enkleste ting, og forvandle en helt vanlig observasjon til et nøkkelaspekt i en elsket franchise.

Takket være en ny engelsk oversettelse av et intervju med Miyamoto fra 2000, utgitt av Shmuplations, kan vi nå ta del i denne fascinerende historien bak rørene, som kaster nytt lys over den kreative prosessen bak Super Mario. Tror du Super Mario ville hatt samme gjennomslagskraft uten dem?