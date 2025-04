Visste du at det å si "vær så snill" og "takk" til ChatGPT koster millioner av kroner?

HQ

Siste nytt om USA . Du hørte riktig. Det ser ut til at det å legge til et "vær så snill" eller "takk" når du samhandler med AI, kommer med en heftig prislapp. Ifølge Sam Altman koster disse høflighetsutvekslingene flere titalls millioner i datakostnader.

Noen vil kanskje se på det som en spøk, men når man ser nærmere etter, ser man at det er et miljøproblem. En enkelt AI-generert e-post på 100 ord bruker en betydelig mengde strøm, noe som tilsvarer en betydelig del av energien som brukes av en gjennomsnittlig husholdning i en time.

Til tross for disse kostnadene hevder noen eksperter at et høflig språk setter tonen for mer produktive og tydelige svar. Men med datasentre som allerede bruker rundt 2 % av verdens strømforbruk, øker kostnadene, både de økonomiske og miljømessige, raskt.