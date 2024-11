Vitenskapen har skapt verdens tynneste "spagetti

HQ

Kokker verden over vil alltid fortelle deg at den beste pastaen lages for hånd og ikke av en maskin, og selv om vi ikke har mye grunn til å bestride det, har vitenskapen endelig tatt igjen på de mest talentfulle kulinariske kunstnerne.

På University College London har de utviklet nanofibre av stivelse som er så tynne at de er usynlige for det blotte øye. Med en bredde på bare 372 nanometer ble disse fibrene (som du vil slite med å lage spaghetti bolognese av, men det er jo en kul historie!) skapt på omtrent samme måte som spaghetti lages. Forskerne tok en blanding av mel og væske, og deretter ble den utsatt for en elektrisk ladning før den ble presset gjennom en hullete metallstruktur for å skape nanotrådene. Det er en prosess som har fått navnet elektrospinning, og det er akkurat det samme som å lage spagetti på vanlig måte, bare i nanoskala.

Man tror at denne teknikken vil bli nyttig for fremskritt utenfor den kulinariske verden, for eksempel på det medisinske området, der nanofibre kan brukes til å få sår til å gro bedre ved å slippe gjennom fuktighet og samtidig hindre større og mer skadelige bakterier i å gjøre det samme.

Du kan lese mer om den utrolig kompliserte prosessen for å lage en nanofiber her (takk, Engadget).

Dette er en annonse: