Vitinha sier det ville vært "dumt" å signere for Real Madrid neste sommer

Vitinha har avvist at han vil forlate Paris Saint-Germain til fordel for Real Madrid, etter flere uker med rykter som plasserer portugiseren på radaren til Florentino Pérez, som er på jakt etter en midtbanespiller av toppklasse.

"Det ville vært dumt å dra. Jeg tror ikke det er det beste for meg. Jeg føler meg veldig bra her i PSG", sa 26-åringen til Canal 11. "Jeg føler at folk setter stor pris på meg og jeg føler at jeg har gjort meg fortjent til den kjærligheten."

Marca melder at Ligue 1 ikke tillater frikjøpsklausuler, men klubber kan bruke en direkte eller indirekte klausul, som gjør at Real Madrid kan be om Vitinha neste sommer, etter VM, for en verdi på 90 millioner euro.

Vitinha ønsker imidlertid å fullføre kontrakten med PSG frem til 30. juni 2029, og avviste også ideen om å signere for en saudiarabisk klubb, og hevdet at han ikke ville bli lykkeligere av å tjene det dobbelte eller tredobbelte av lønnen sin, og er forpliktet til å ha en stabil karriere i Europa.