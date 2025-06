Humor og slapstick er temaet i siste titt på The Naked Gun

HQ

Å reboote en så elsket og tidløs franchise som The Naked Gun er ingen enkel oppgave, men Akiva Schaffer tar oppgaven ved hornene og kjører på med det samme. I august kan vi gå på kino og se The Naked Gun, som er rebooten med Liam Neeson i rollen som Detective Frank Drebin Jr., sønnen til Leslie Nielsens Frank Drebin Sr., i en film som er like sprø, tåpelig og vittig som de originale filmene.

Vi har fått se mer av dette i aksjon etter den nylige teasertraileren, for nå har en full trailer for filmen gjort sin ankomst og viser Frank slåss med elbiler, møte Pamela Andersons Beth, banke opp og rive armene av kriminelle og ellers være den beste Police Squad detektiven man kunne håpe på.

Du kan se den nyeste traileren for The Naked Gun nedenfor, i tillegg til det offisielle sammendraget, og filmen har premiere på kinoer rundt om i verden fra 1. august (premieren i Storbritannia er satt til 8. august).

"Bare én mann har de spesielle ferdighetene... til å lede politipatruljen og redde verden! Løytnant Frank Drebin Jr. (Liam Neeson) følger i sin fars fotspor i The Naked Gun, regissert av Akiva Schaffer (Saturday Night Live, Popstar: Never Stop Never Stopping) og fra produsent Seth MacFarlane (Ted, Family Guy). Med på rollelisten er Pamela Anderson, Paul Walter Hauser, CCH Pounder, Kevin Durand, Cody Rhodes, Liza Koshy, Eddie Yu, sammen med Danny Huston."