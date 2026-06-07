Vivarium gjenoppstår og lover å hylle Heidi i 2027

HQ

"Hva var det Heidi-lignende spillet igjen?" Det har du kanskje lurt på de siste par årene, og nei, det ble aldri utgitt. Den vakre hyllesten til Heidi, Marco og, vel, Studio Ghibli-grunnlegger Isao Takahata ble introdusert i 2023 og forsøkt utgitt i fjor, men til slutt vil det være tilgjengelig i 2027, som annonsert av traileren nedenfor.

"Spir raskt, lille tre, men kan denne lille verdenen romme deg?"

Faktisk skjer hele historien om hovedpersonen Jenny innenfor tittelen Vivarium, knapt et tre bak et glass. Et koselig eventyr der du må administrere ressurser og snakke med særegne dyrelignende karakterer, alt sammen med tegneserieanimestilen fra manges barndom, og det vil endelig slippes på Xbox-konsoller og PC (Steam og Epic Games).