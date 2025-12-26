Vivo X200 FE smarttelefonanmeldelse

Hos Gamereactor har vi mistet tellingen over smarttelefonene vi har anmeldt i 2025. Kinesiske produsenter har vært enda mer aggressive enn tidligere år, og det har ikke gått en måned uten en anstendig eller virkelig attraktiv lansering. Spesielt Vivo har mellom sommeren og høsten gått hardere ut på markedet enn noen gang. Og selv om vi har fått lyst til å prøve X300s telelinse før årsskiftet, har vi til å begynne med fått nok av Vivo X200 FE, en svært balansert og på noen måter overraskende mellomklassemodell som vi har testet i dybden i løpet av tre uker med daglig bruk.

HQ

Skjerm, fingerferdighet og batteri er de viktigste ressursene, for ikke å glemme bildene.

X200 FE holder seg til en formfaktor for det som nå omtales som "små" telefoner, men det er absolutt en størrelse som er midt i blinken for mange brukere. Som en nyttig sammenligning med en modell du har sett til det kjedsommelige, kan du tenke på at den er omtrent like stor som en iPhone 12, minus Vivos linsegruppe.

Det betyr en "kompakt" 6,31-tommers skjerm, et helt bevisst valg mot de større og større enhetene som nå er på moten. Og den skjermen er veldig skarp og veldig lyssterk, nemlig en effektiv 1,5K LTPO som oppdateres fra 1 til 120 Hz og leverer 1800 nits HBM, tilstrekkelig selv utendørs. Hvis du regner litt på det, skjønner du at vi snakker om en høy pikseltetthet, noe som bidrar til det flotte inntrykket skjermen etterlater ved all bruk.

Dette er en annonse:

Når det gjelder den bemerkelsesverdige smidigheten, har Vivo funnet en veldig god balanse mellom kraften i MediaTek Dimensity 9300+-prosessoren, batteriet og programvarebelastningen og funksjonene. Enten det gjelder daglig bruk av hverdagsapper, multimedia eller lett spill, fungerer X200 FE veldig jevnt og uten overoppheting (selv om den blir varm), et annet pluss for formfaktoren. Og alt dette er desto mer overraskende når du har brukt den i flere timer og den gjenværende batteriprosenten knapt har beveget seg. Kanskje det er kapasiteten på 6500 mAh, kanskje det er den gode batteristyringen mellom Funtouch OS 15-prosesser og LTPO-besparelser, men sannheten er at det å flytte til denne modellen fra en lignende virker som et generasjonssprang i denne forbindelse. Tenk deg: en time med å se på video spiser opp 3%.

Vivo X200 FE er kompakt, nøktern og pen.

Og bildene er flotte. Selv om det ikke har de virkelige glassene til X300, gir Zeiss trippel-enheten, som inkluderer to 50MP-kameraer, igjen fantastiske resultater for rekkevidden (selv om vidvinkelen er vitnesbyrd), mens AI-forhåndsinnstillingene kan være veldig nyttige for allmennheten i typisk bruk. For mye fargeforsterkning, overkompensering av skygger og visse "plastiske" retusjer er litt av et problem etter vår mening, men alt dette kan justeres/deaktiveres.

Apropos AI, som alle 2025-modeller kan du allerede finne relaterte funksjoner i flere seksjoner. Det virker ikke som en overdreven implementering av Google Gemini og kompani, men det tilbyr visse hjelpemidler som igjen effektiviserer daglig bruk, for eksempel automatiske undertekster eller magisk sletting.

Dette er en annonse:

Videoopptak er ikke fullt så pålitelig som stillbilder, men hvis det betyr noe for deg, må du velge Vivo XE200 Pro og komme opp i et firesifret beløp. Og så kommer den med noen litt selvmotsigende funksjoner, for eksempel fraværet av en vekselstrømsadapter i esken for å dra nytte av den utrolige hurtigladingen på 90 W. Gir du meg virkelig hodetelefoner eller en strømbank uten å inkludere en murstein? Og det samme kan sies om fraværet av trådløs lading eller det faktum at USB er den gammeldagse 2.0-versjonen.

Dette er et par ulemper som gjør den enestående i kompaktklassen, da den tross alt er priset til rundt 700 euro. Men ellers er Vivo X200 FE en av de beste telefonene vi har testet i denne størrelsen: lynrask og behagelig i hånden, med en solid konstruksjon og elegant design, og med en flott skjerm og fotografering over gjennomsnittet, og alt dette med rikelig med batteritid til overs.

Nå forstår du hvorfor vi sammenligner X200 FE med iPhone 12. Det ser forresten ikke så bra ut å skrive ut all sertifiseringsinformasjonen på kanten, selv om du dekker den til med et deksel.