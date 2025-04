Vladimir, STOPP! Trump øker presset på Putin etter dødelig angrep i Kiev Trump signaliserer at tiden er knapp for at freden skal seire.

HQ Siste nytt om Russland og Ukraina . I et øyeblikk av direkte konfrontasjon har Donald Trump offentlig oppfordret Vladimir Putin til å stanse Russlands militære aggresjon, etter et dødelig rakettangrep mot Kiev som etterlot minst 12 døde. USAs president Donald Trump, som presser hardt på for en rask fredsløsning, uttrykte frustrasjon over det han beskrev som "dårlig timing", og antydet at angrepet undergraver den delikate fremgangen som er gjort i samtalene bak kulissene. Ifølge innsidere i Washington tror Trump at Moskva nærmer seg en avtale, samtidig som han presser Ukraina til å vise fleksibilitet. I mellomtiden fortsetter tegnene på ødeleggelser å tårne seg opp i Kiev, der redningsmannskaper arbeider i ruiner og med et økende antall døde og sårede. Donald Trump // Shutterstock