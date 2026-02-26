Vladyslav Heraskevych sier at det er en "krigstretthet" og at folk glemmer Ukraina

HQ

Den ukrainske skeletonløperen Vladyslav Heraskevych føler at verden glemmer krigen i Ukraina, og at det er en "krigstretthet". Nå som han er hjemme, snakket han med den tyske kringkasteren ZDF, og oppfordret verden til å fortsette å snakke om krigen i Ukraina, nå som konflikten går inn i sitt femte år.

"Det er en viss krigstretthet, og nyheter om Ukraina er ikke lenger en prioritet. Folk er ikke lenger klar over hva som skjer her hver dag," sier Heraskevych til ZDF, ifølge Europa Press.

Et eksempel er diskvalifiseringen av ham fra vinter-OL i 2026 fordi han nektet å slutte å bruke hjelm med bilder av ukrainske idrettsutøvere som ble drept i krigen: Det fikk mye mediedekning, men det gikk ikke inn under huden på folk, og saken gikk fort i glemmeboken. Hans anke til Idrettens voldgiftsrett (CAS) ble avvist.

Da han kom hjem til Kiev, der strømbrudd gjør at folk må leve i mørke og kulde, la han ut en video på sosiale medier: "Til tross for mangel på lys er hjemmet det beste stedet."