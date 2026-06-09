Sport
VM 2026: alle gruppespillkampene i europeisk tid (CEST, BST)
Her er kalenderen for alle 72 gruppespillkampene mellom 11. og 27. juni i VM 2026.
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VM 2026 starter endelig denne torsdagen, 11. juni, med åpningskampen mellom Mexico og Sør-Afrika, som spilles kl. 21:00 CEST, 20:00 BST i Guadalajara, Mexico. Noen av kampene i dette nordamerikanske VM vil imidlertid finne sted midt på natten i Europa.
Dette, og det faktum at det er det største VM noensinne med 12 grupper på fire lag (hvert lag spiller tre ganger, så det blir seks kamper per gruppe, totalt 72 kamper i gruppespillet mellom 11. og 27. juni), gjør dette til en spesielt vanskelig turnering å følge med på.
Her har du en liste over alle gruppespillkampene i VM og tidspunktene i sentraleuropeisk sommertid (CEST) og britisk sommertid (BST):
Kampdag 1
Torsdag 11. juni
- Gruppe A: Mexico mot Sør-Afrika (21:00 CEST, 20:00 BST), Mexico City, Mexico
Fredag 12. juni
- Gruppe A: Sør-Korea mot Tsjekkia (04:00 CEST, 03:00 BST), Zapopan, Mexico
- Gruppe B: Canada mot Bosnia-Hercegovina (21:00 CEST, 20:00 BST), Toronto, Canada
Lørdag 13. juni
- Gruppe D: USA mot Paraguay (03:00 CEST, 02:00 BST), Los Angeles, USA
- Gruppe B: Qatar mot Sveits (21:00 CEST, 20:00 BST), Santa Clara, USA
Søndag 14. juni
- Gruppe C: Brasil mot Marokko (00:00 CEST, 23:00 BST – lørdag), New Jersey, USA
- Gruppe C: Haiti mot Skottland (03:00 CEST, 03:00 BST), Foxborough, USA
- Gruppe D: Australia mot Tyrkia (06:00 CEST, 05:00 BST), Vancouver, Canada
- Gruppe E: Tyskland mot Curaçao (19:00 CEST, 18:00 BST), Houston, USA
- Gruppe F: Nederland mot Japan (22:00 CEST, 21:00 BST), Arlington, USA
Mandag 15. juni
- Gruppe E: Elfenbenskysten mot Ecuador (01:00 CEST, 00:00 BST), Philadelphia, USA
- Gruppe F: Sverige mot Tunisia (04:00 CEST, 03:00 BST), Guadalupe, Mexico
- Gruppe H: Spania mot Kapp Verde (18:00 CEST, 17:00 BST), Atlanta, USA
- Gruppe G: Belgia mot Egypt (21:00 CEST, 20:00 BST), Seattle, USA
Tirsdag 16. juni
- Gruppe H: Saudi-Arabia mot Uruguay (00:00 CEST, 23:00 BST – mandag), Miami, USA
- Gruppe G: Iran mot New Zealand (03:00 CEST, 02:00 BST), Los Angeles, USA
- Gruppe I: Frankrike mot Senegal (21:00 CEST, 20:00 BST), New Jersey, USA
Onsdag 17. juni
- Gruppe I: Irak mot Norge (00:00 CEST, 23:00 BST – tirsdag), Foxborough, USA
- Gruppe J: Argentina mot Algerie (03:00 CEST, 02:00 BST), Kansas City, USA
- Gruppe J: Østerrike mot Jordan (06:00 CEST, 05:00 BST), Santa Clara, USA
- Gruppe K: Portugal mot DR Kongo (19:00 CEST, 18:00 BST), Houston, USA
- Gruppe L: England mot Kroatia (22:00 CEST, 21:00 BST), Arlington, USA
Kampdag 2 begynner
Torsdag 18. juni
- Gruppe L: Ghana mot Panama (01:00 CEST, 00:00 BST), Toronto, Canada
- Gruppe K: Usbekistan mot Colombia (04:00 CEST, 03:00 BST), Mexico City, Mexico
- Gruppe A: Tsjekkia mot Sør-Afrika (18:00 CEST, 17:00 BST), Atlanta, USA
- Gruppe B: Sveits mot Bosnia-Hercegovina (21:00 CEST, 20:00 BST), Los Angeles, USA
Fredag 19. juni
- Gruppe B: Canada mot Qatar (00:00 CEST, 23:00 BST – torsdag), Vancouver, Canada
- Gruppe A: Mexico mot Sør-Korea (03:00 CEST, 02:00 BST), Zapopan, Mexico
- Gruppe D: USA mot Australia (21:00 CEST, 20:00 BST), Seattle, USA
Lørdag 20. juni
- Gruppe C: Skottland mot Marokko (00:00 CEST, 23:00 BST – fredag), Foxborough, USA
- Gruppe C: Brasil mot Haiti (02:30 CEST, 01:30 BST), Philadelphia, USA
- Gruppe D: Tyrkia mot Paraguay (05:00 CEST, 04:00 BST), Santa Clara, USA
- Gruppe F: Nederland mot Sverige (19:00 CEST, 18:00 BST), Houston, USA
- Gruppe E: Tyskland mot Elfenbenskysten (22:00 CEST, 21:00 BST), Toronto, Canada
Søndag 21. juni
- Gruppe E: Ecuador mot Curaçao (02:00 CEST, 01:00 BST), Kansas City, USA
- Gruppe F: Tunisia mot Japan (06:00 CEST, 05:00 BST), Guadalupe, Mexico
- Gruppe H: Spania mot Saudi-Arabia (18:00 CEST, 17:00 BST), Atlanta, USA
- Gruppe G: Belgia mot Iran (21:00 CEST, 20:00 BST), Los Angeles, USA
Mandag 22. juni
- Gruppe H: Uruguay mot Kapp Verde (00:00 CEST, 23:00 BST – søndag), Miami, USA
- Gruppe G: New Zealand mot Egypt (03:00 CEST, 02:00 BST), Vancouver, Canada
- Gruppe J: Argentina mot Østerrike (19:00 CEST, 18:00 BST), Arlington, USA
- Gruppe I: Frankrike mot Irak (23:00 CEST, 22:00 BST), Philadelphia, USA
Tirsdag 23. juni
- Gruppe I: Norge mot Senegal (02:00 CEST, 01:00 BST), Toronto, Canada
- Gruppe J: Jordan mot Algerie (05:00 CEST, 04:00 BST), Santa Clara, USA
- Gruppe K: Portugal mot Usbekistan (19:00 CEST, 18:00 BST), Houston, USA
- Gruppe L: England mot Ghana (22:00 CEST, 21:00 BST), Foxborough, USA
Kampdag 3 begynner
Onsdag 24. juni
- Gruppe L: Panama mot Kroatia (01:00 CEST, 00:00 BST), Foxborough, USA
- Gruppe K: Colombia mot DR Kongo (04:00 CEST, 03:00 BST), Zapopan, Mexico
- Gruppe B: Sveits mot Canada (21:00 CEST, 20:00 BST), Vancouver, Canada
- Gruppe B: Bosnia-Hercegovina mot Qatar (21:00 CEST, 20:00 BST), Seattle, USA
Torsdag 25. juni
- Gruppe C: Marokko mot Haiti (00:00 CEST, 23:00 BST – onsdag), Atlanta, USA
- Gruppe C: Skottland mot Brasil (00:00 CEST, 23:00 BST – onsdag), Miami, USA
- Gruppe A: Sør-Afrika mot Sør-Korea (03:00 CEST, 02:00 BST), Guadalupe, Mexico
- Gruppe A: Tsjekkia mot Mexico (03:00 CEST, 02:00 BST), Mexico City, Mexico
- Gruppe E: Curaçao mot Elfenbenskysten (22:00 CEST, 21:00 BST), Philadelphia, USA
- Gruppe E: Ecuador mot Tyskland (22:00 CEST, 21:00 BST), New Jersey, USA
Fredag 26. juni
- Gruppe F: Tunisia mot Nederland (01:00 CEST, 00:00 BST), Kansas City, USA
- Gruppe F: Japan mot Sverige (01:00 CEST, 00:00 BST), Arlington, USA
- Gruppe D: Tyrkia mot USA (04:00 CEST, 03:00 BST), Los Angeles, USA
- Gruppe D: Paraguay mot Australia (04:00 CEST, 03:00 BST), Santa Clara, USA
- Gruppe I: Norge mot Frankrike (21:00 CEST, 20:00 BST), Foxborough, USA
- Gruppe I: Senegal mot Irak (21:00 CEST, 20:00 BST), Toronto, Canada
Lørdag 27. juni
- Gruppe H: Kapp Verde mot Saudi-Arabia (02:00 CEST, 01:00 BST), Houston, USA
- Gruppe H: Uruguay mot Spania (02:00 CEST, 01:00 BST), Zapopan, Mexico
- Gruppe G: New Zealand mot Belgia (05:00 CEST, 04:00 BST), Vancouver, Canada
- Gruppe G: Egypt mot Iran (05:00 CEST, 04:00 BST), Seattle, USA
- Gruppe L: Panama mot England (23:00 CEST, 22:00 BST), New Jersey, USA
- Gruppe L: Kroatia mot Ghana (23:00 CEST, 22:00 BST), Philadelphia, USA
Søndag 28. juni
- Gruppe K: Colombia mot Portugal (01:30 CEST, 00:30 BST), Miami, USA
- Gruppe K: DR Kongo mot Usbekistan (01:30 CEST, 00:30 BST), Atlanta, USA
- Gruppe J: Algerie mot Østerrike (04:00 CEST, 03:00 BST), Kansas City, USA
- Gruppe J: Jordan mot Argentina (04:00 CEST, 03:00 BST), Arlington, USA