VM 2026: Alle kamper i 3. spillerunde i gruppespillet (24.–28. juni, klokkeslett i CEST og BST)

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Gruppespillet i VM 2026 nærmer seg slutten: i dag, onsdag 24. juni, starter den tredje runden av gruppekampene, og den varer til søndag 28. juni (teknisk sett lørdag etter nordamerikansk tid, da kampene i 32-delsfinalen starter umiddelbart på søndag).

Det som er interessant nå, er at begge kampene i hver gruppe vil spilles samtidig, ettersom resultatene fra den ene kampen sannsynligvis vil påvirke de andre lagene. Det gjør det vanskeligere å følge med, men mer spennende, selv om noen kamper uunngåelig vil finne sted på ubeleilige tidspunkter i Europa.

Etter de siste kampene i gruppespillet vil 16 lag bli slått ut: alle de som ender på fjerdeplass og de fire dårligste lagene på tredjeplass. 32-delsfinalene starter søndag 28. juni kl. 21:00 CEST, 20:00 BST, og pågår til lørdag 4. juli.

VM 2026, gruppespill, 3. kampdag:

Onsdag 24. juni



Gruppe B: Sveits mot Canada (kl. 21.00 CEST, kl. 20.00 BST), Vancouver, Canada



Gruppe B: Bosnia-Hercegovina mot Qatar (kl. 21.00 CEST, kl. 20.00 BST), Seattle, USA



Torsdag 25. juni



Gruppe C: Marokko mot Haiti (00:00 CEST, 23:00 BST – onsdag kveld), Atlanta, USA



Gruppe C: Skottland mot Brasil (00:00 CEST, 23:00 BST – onsdag), Miami, USA



Gruppe A: Sør-Afrika mot Sør-Korea (03:00 CEST, 02:00 BST), Guadalupe, Mexico



Gruppe A: Tsjekkia mot Mexico (03:00 CEST, 02:00 BST), Mexico City, Mexico



Gruppe E: Curaçao mot Elfenbenskysten (22:00 CEST, 21:00 BST), Philadelphia, USA



Gruppe E: Ecuador mot Tyskland (kl. 22.00 CEST, kl. 21.00 BST), New Jersey, USA



Fredag 26. juni



Gruppe F: Tunisia mot Nederland (01:00 CEST, 00:00 BST), Kansas City, USA



Gruppe F: Japan mot Sverige (01:00 CEST, 00:00 BST), Arlington, USA



Gruppe D: Tyrkia mot USA (04:00 CEST, 03:00 BST), Los Angeles, USA



Gruppe D: Paraguay mot Australia (04:00 CEST, 03:00 BST), Santa Clara, USA



Gruppe I: Norge mot Frankrike (21:00 CEST, 20:00 BST), Foxborough, USA



Gruppe I: Senegal mot Irak (kl. 21.00 CEST, kl. 20.00 BST), Toronto, Canada



Lørdag 27. juni



Gruppe H: Kapp Verde mot Saudi-Arabia (02:00 CEST, 01:00 BST), Houston, USA



Gruppe H: Uruguay mot Spania (02:00 CEST, 01:00 BST), Zapopan, Mexico



Gruppe G: New Zealand mot Belgia (05:00 CEST, 04:00 BST), Vancouver, Canada



Gruppe G: Egypt mot Iran (05:00 CEST, 04:00 BST), Seattle, USA



Gruppe L: Panama mot England (kl. 23.00 CEST, kl. 22.00 BST), New Jersey, USA



Gruppe L: Kroatia mot Ghana (kl. 23.00 CEST, kl. 22.00 BST), Philadelphia, USA



Søndag 28. juni



Gruppe K: Colombia mot Portugal (01:30 CEST, 00:30 BST), Miami, USA



Gruppe K: DR Kongo mot Usbekistan (01:30 CEST, 00:30 BST), Atlanta, USA



Gruppe J: Algerie mot Østerrike (04:00 CEST, 03:00 BST), Kansas City, USA



Gruppe J: Jordan mot Argentina (04:00 CEST, 03:00 BST), Arlington, USA

