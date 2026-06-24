VM 2026: Alle kamper i 3. spillerunde i gruppespillet (24.–28. juni, klokkeslett i CEST og BST)
De siste kampene i 32-delsfinalen spilles mellom onsdag og lørdag/søndag.
Gruppespillet i VM 2026 nærmer seg slutten: i dag, onsdag 24. juni, starter den tredje runden av gruppekampene, og den varer til søndag 28. juni (teknisk sett lørdag etter nordamerikansk tid, da kampene i 32-delsfinalen starter umiddelbart på søndag).
Det som er interessant nå, er at begge kampene i hver gruppe vil spilles samtidig, ettersom resultatene fra den ene kampen sannsynligvis vil påvirke de andre lagene. Det gjør det vanskeligere å følge med, men mer spennende, selv om noen kamper uunngåelig vil finne sted på ubeleilige tidspunkter i Europa.
Etter de siste kampene i gruppespillet vil 16 lag bli slått ut: alle de som ender på fjerdeplass og de fire dårligste lagene på tredjeplass. 32-delsfinalene starter søndag 28. juni kl. 21:00 CEST, 20:00 BST, og pågår til lørdag 4. juli.
VM 2026, gruppespill, 3. kampdag:
Onsdag 24. juni
- Gruppe B: Sveits mot Canada (kl. 21.00 CEST, kl. 20.00 BST), Vancouver, Canada
- Gruppe B: Bosnia-Hercegovina mot Qatar (kl. 21.00 CEST, kl. 20.00 BST), Seattle, USA
Torsdag 25. juni
- Gruppe C: Marokko mot Haiti (00:00 CEST, 23:00 BST – onsdag kveld), Atlanta, USA
- Gruppe C: Skottland mot Brasil (00:00 CEST, 23:00 BST – onsdag), Miami, USA
- Gruppe A: Sør-Afrika mot Sør-Korea (03:00 CEST, 02:00 BST), Guadalupe, Mexico
- Gruppe A: Tsjekkia mot Mexico (03:00 CEST, 02:00 BST), Mexico City, Mexico
- Gruppe E: Curaçao mot Elfenbenskysten (22:00 CEST, 21:00 BST), Philadelphia, USA
- Gruppe E: Ecuador mot Tyskland (kl. 22.00 CEST, kl. 21.00 BST), New Jersey, USA
Fredag 26. juni
- Gruppe F: Tunisia mot Nederland (01:00 CEST, 00:00 BST), Kansas City, USA
- Gruppe F: Japan mot Sverige (01:00 CEST, 00:00 BST), Arlington, USA
- Gruppe D: Tyrkia mot USA (04:00 CEST, 03:00 BST), Los Angeles, USA
- Gruppe D: Paraguay mot Australia (04:00 CEST, 03:00 BST), Santa Clara, USA
- Gruppe I: Norge mot Frankrike (21:00 CEST, 20:00 BST), Foxborough, USA
- Gruppe I: Senegal mot Irak (kl. 21.00 CEST, kl. 20.00 BST), Toronto, Canada
Lørdag 27. juni
- Gruppe H: Kapp Verde mot Saudi-Arabia (02:00 CEST, 01:00 BST), Houston, USA
- Gruppe H: Uruguay mot Spania (02:00 CEST, 01:00 BST), Zapopan, Mexico
- Gruppe G: New Zealand mot Belgia (05:00 CEST, 04:00 BST), Vancouver, Canada
- Gruppe G: Egypt mot Iran (05:00 CEST, 04:00 BST), Seattle, USA
- Gruppe L: Panama mot England (kl. 23.00 CEST, kl. 22.00 BST), New Jersey, USA
- Gruppe L: Kroatia mot Ghana (kl. 23.00 CEST, kl. 22.00 BST), Philadelphia, USA
Søndag 28. juni
- Gruppe K: Colombia mot Portugal (01:30 CEST, 00:30 BST), Miami, USA
- Gruppe K: DR Kongo mot Usbekistan (01:30 CEST, 00:30 BST), Atlanta, USA
- Gruppe J: Algerie mot Østerrike (04:00 CEST, 03:00 BST), Kansas City, USA
- Gruppe J: Jordan mot Argentina (04:00 CEST, 03:00 BST), Arlington, USA