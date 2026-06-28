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VM 2026: Fullstendig oversikt over kampene i 32-delsfinalen og de utslagne lagene

Den andre delen av VM 2026 starter søndag kveld.

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17 dager etter at VM startet, og 21 dager før finalen, har den andre delen av FIFA-turneringen startet, og den opprinnelige listen på 48 lag er redusert til 32, det vanlige antallet i verdensmesterskap, når utslagsrundene starter. Denne gangen blir det en lengre periode, med 32-delsfinalekamper som spilles fra og med i dag, søndag 28. juni, én dag etter at gruppespillet ble avsluttet. Det er ingen tid å miste.

Etter maratonet av kamper de siste dagene blir det relativt roligere, med to kamper per dag i 32-delsfinalen, som varer til fredag 3. juli (allerede lørdag etter europeisk tid).

Åttendedelsfinalene spilles lørdag 4. juli og tirsdag 7. juli; kvartfinalene mellom torsdag 9. juli og søndag 12. juli; semifinalene tirsdag og onsdag 14.–15. juli, og finalene (inkludert kampen om tredjeplassen) 18.–19. juli.

Liste over kamper i 32-delsfinalen i VM:

Søndag 28. juni


  • Sør-Afrika mot Canada – 21:00 CEST / 20:00 BST

Mandag 29. juni


  • Brasil mot Japan – 19:00 CEST / 18:00 BST

  • Tyskland mot Paraguay – 22:30 CEST / 21:30 BST

Tirsdag 30. juni


  • Nederland mot Marokko – 03:00 CEST / 02:00 BST

  • Elfenbenskysten mot Norge – 19:00 CEST / 18:00 BST

  • Frankrike mot Sverige – 23:00 CEST / 22:00 BST

Onsdag 1. juli


  • Mexico mot Ecuador – 03:00 CEST / 02:00 BST

  • England mot DR Kongo – 18:00 CEST / 17:00 BST

  • Belgia mot Senegal – 22:00 CEST / 21:00 BST

Torsdag 2. juli


  • USA mot Bosnia-Hercegovina – 02:00 CEST / 01:00 BST

  • Spania mot Østerrike – 21:00 CEST / 20:00 BST

Fredag 3. juli


  • Portugal mot Kroatia – 01:00 CEST / 00:00 BST

  • Sveits mot Algerie – 05:00 CEST / 04:00 BST

  • Australia mot Egypt – 20:00 CEST / 19:00 BST

Lørdag 4. juli


  • Argentina mot Kapp Verde – 00:00 CEST / 23:00 BST (3. juli)

  • Colombia mot Ghana – 03:30 CEST / 02:30 BST

Lag som er slått ut av VM etter gruppespillet:


  • Qatar

  • Sør-Korea

  • Haiti

  • Skottland

  • Tyrkia

  • Curaçao

  • Tunisia

  • New Zealand

  • Iran

  • Saudi-Arabia

  • Irak

  • Jordan

  • Usbekistan

  • Panama

  • Uruguay

  • Tsjekkia

VM 2026: Fullstendig oversikt over kampene i 32-delsfinalen og de utslagne lagene
JOCA_PH / Shutterstock

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