VM 2026: Fullstendig oversikt over kampene i 32-delsfinalen og de utslagne lagene
Den andre delen av VM 2026 starter søndag kveld.
17 dager etter at VM startet, og 21 dager før finalen, har den andre delen av FIFA-turneringen startet, og den opprinnelige listen på 48 lag er redusert til 32, det vanlige antallet i verdensmesterskap, når utslagsrundene starter. Denne gangen blir det en lengre periode, med 32-delsfinalekamper som spilles fra og med i dag, søndag 28. juni, én dag etter at gruppespillet ble avsluttet. Det er ingen tid å miste.
Etter maratonet av kamper de siste dagene blir det relativt roligere, med to kamper per dag i 32-delsfinalen, som varer til fredag 3. juli (allerede lørdag etter europeisk tid).
Åttendedelsfinalene spilles lørdag 4. juli og tirsdag 7. juli; kvartfinalene mellom torsdag 9. juli og søndag 12. juli; semifinalene tirsdag og onsdag 14.–15. juli, og finalene (inkludert kampen om tredjeplassen) 18.–19. juli.
Liste over kamper i 32-delsfinalen i VM:
Søndag 28. juni
- Sør-Afrika mot Canada – 21:00 CEST / 20:00 BST
Mandag 29. juni
- Brasil mot Japan – 19:00 CEST / 18:00 BST
- Tyskland mot Paraguay – 22:30 CEST / 21:30 BST
Tirsdag 30. juni
- Nederland mot Marokko – 03:00 CEST / 02:00 BST
- Elfenbenskysten mot Norge – 19:00 CEST / 18:00 BST
- Frankrike mot Sverige – 23:00 CEST / 22:00 BST
Onsdag 1. juli
- Mexico mot Ecuador – 03:00 CEST / 02:00 BST
- England mot DR Kongo – 18:00 CEST / 17:00 BST
- Belgia mot Senegal – 22:00 CEST / 21:00 BST
Torsdag 2. juli
- USA mot Bosnia-Hercegovina – 02:00 CEST / 01:00 BST
- Spania mot Østerrike – 21:00 CEST / 20:00 BST
Fredag 3. juli
- Portugal mot Kroatia – 01:00 CEST / 00:00 BST
- Sveits mot Algerie – 05:00 CEST / 04:00 BST
- Australia mot Egypt – 20:00 CEST / 19:00 BST
Lørdag 4. juli
- Argentina mot Kapp Verde – 00:00 CEST / 23:00 BST (3. juli)
- Colombia mot Ghana – 03:30 CEST / 02:30 BST
Lag som er slått ut av VM etter gruppespillet:
- Qatar
- Sør-Korea
- Haiti
- Skottland
- Tyrkia
- Curaçao
- Tunisia
- New Zealand
- Iran
- Saudi-Arabia
- Irak
- Jordan
- Usbekistan
- Panama
- Uruguay
- Tsjekkia