VM 2026: Fullstendig oversikt over kampene i 32-delsfinalen og de utslagne lagene

HQ

17 dager etter at VM startet, og 21 dager før finalen, har den andre delen av FIFA-turneringen startet, og den opprinnelige listen på 48 lag er redusert til 32, det vanlige antallet i verdensmesterskap, når utslagsrundene starter. Denne gangen blir det en lengre periode, med 32-delsfinalekamper som spilles fra og med i dag, søndag 28. juni, én dag etter at gruppespillet ble avsluttet. Det er ingen tid å miste.

Etter maratonet av kamper de siste dagene blir det relativt roligere, med to kamper per dag i 32-delsfinalen, som varer til fredag 3. juli (allerede lørdag etter europeisk tid).

Åttendedelsfinalene spilles lørdag 4. juli og tirsdag 7. juli; kvartfinalene mellom torsdag 9. juli og søndag 12. juli; semifinalene tirsdag og onsdag 14.–15. juli, og finalene (inkludert kampen om tredjeplassen) 18.–19. juli.

Liste over kamper i 32-delsfinalen i VM:

Søndag 28. juni



Sør-Afrika mot Canada – 21:00 CEST / 20:00 BST



Mandag 29. juni



Brasil mot Japan – 19:00 CEST / 18:00 BST



Tyskland mot Paraguay – 22:30 CEST / 21:30 BST



Tirsdag 30. juni



Nederland mot Marokko – 03:00 CEST / 02:00 BST



Elfenbenskysten mot Norge – 19:00 CEST / 18:00 BST



Frankrike mot Sverige – 23:00 CEST / 22:00 BST



Onsdag 1. juli



Mexico mot Ecuador – 03:00 CEST / 02:00 BST



England mot DR Kongo – 18:00 CEST / 17:00 BST



Belgia mot Senegal – 22:00 CEST / 21:00 BST



Torsdag 2. juli



USA mot Bosnia-Hercegovina – 02:00 CEST / 01:00 BST



Spania mot Østerrike – 21:00 CEST / 20:00 BST



Fredag 3. juli



Portugal mot Kroatia – 01:00 CEST / 00:00 BST



Sveits mot Algerie – 05:00 CEST / 04:00 BST



Australia mot Egypt – 20:00 CEST / 19:00 BST



Lørdag 4. juli



Argentina mot Kapp Verde – 00:00 CEST / 23:00 BST (3. juli)



Colombia mot Ghana – 03:30 CEST / 02:30 BST



Lag som er slått ut av VM etter gruppespillet:



Qatar



Sør-Korea



Haiti



Skottland



Tyrkia



Curaçao



Tunisia



New Zealand



Iran



Saudi-Arabia



Irak



Jordan



Usbekistan



Panama



Uruguay



Tsjekkia

