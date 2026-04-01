VM 2026: Hvem kvalifiserte seg på finaledagen og hvilken gruppe de havner i

VM-kvalifiseringen er over (med unntak av kampene i Inter-Confederation-sluttspillet i skrivende stund), og vi vet endelig hvem som er de fire siste landene som kvalifiserer seg til FIFA-turneringen neste sommer i USA, Mexico og Canada. Og for en siste dag, med den overraskende eliminasjonen av Italia, som for tredje gang på rad ikke klarte å kvalifisere seg til VM.

En spennende kamp mellom Sverige og Polen ble til slutt avgjort av den svenske stjernen Viktor Gyokeres, som avsluttet den marerittaktige kvalifiseringsprosessen (de endte på tredjeplass i sin gruppe og spilte bare kvalifiseringskamper på grunn av sin Nations League-rangering).

Dette var resultatene av VM-kvalifiseringskampene på tirsdag :



Bosnia og Hercegovina 1(4)-1(1) Italia

Sverige 3-2 Polen

Sjekkia 2(3)-2(1) Danmark

Kosovo 0-1 Tyrkia



DR Kongo mot Jamaica: 23:00 CEST, 22:00 BST



Irak mot Bolivia: 05:00 CEST, 04:00 BST (1. april)



Bosnia-Hercegovina blir med i gruppe B (Canada, Qatar, Sveits)

Sverige går til gruppe F (Nederland, Japan, Tunisia)

Tyrkia går til gruppe D (USA, Paraguay, Australia)

Tsjekkia går til gruppe A (Mexico, Sør-Afrika, Sør-Korea)

Irak eller Bolivia blir med i gruppe I (Frankrike, Senegal, Norge)

DR Kongo eller Jamaica blir med i gruppe K (Portugal, Usbekistan, Colombia)

Det er 70 dager igjen til VM i fotball, fra 11. juni til 19. juli. Er du spent?