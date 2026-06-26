VM 2026: Kampene i første runde med 32 lag er bekreftet, blant annet Brasil mot Japan, Nederland mot Marokko og USA mot Bosnia
De første kampene i 32-delsfinalen i VM begynner å bli avklart fra og med søndag.
Gruppespillet i VM er avsluttet for mer enn halvparten av gruppene, og mange av kampene i 32-delsfinalen begynner å bli avklart, mens andre lag har blitt slått ut... og andre venter spent på om de vil ende opp som et av de beste tredjeplasslagene.
Under kampene torsdag kveld kvalifiserte Sverige og Ecuador seg som noen av de beste treerne, mens andre har endt som nummer to i sine grupper, som Australia, Elfenbenskysten, Japan og Sør-Afrika.
Samtidig har Tsjekkia og Curaçao sluttet seg til listen over utslagne lag, som inkluderer Haiti, Tunisia, Tyrkia, Jordan, Panama og Qatar.
De første 32 kampene i 32-delsfinalen er nå avgjort, med start søndag 28. juni:
VM-kamper i 32-delsfinalen
Søndag 28. juni
- Sør-Afrika mot Canada — 21:00 CEST / 20:00 BST
Mandag 29. juni
- Brasil mot Japan — 19:00 CEST / 18:00 BST
- Tyskland mot TBD (beste 3. plass: Gruppe A/B/C/D/F) — 22:30 CEST / 21:30 BST
Tirsdag 30. juni
- Nederland mot Marokko — 03:00 CEST / 02:00 BST
- Elfenbenskysten mot TBD (2. plass i gruppe I) — 19:00 CEST / 18:00 BST
- TBD (1. plass i gruppe I) mot TBD (beste 3. plass: gruppe C/D/F/G/H) — 23:00 CEST / 22:00 BST
Onsdag 1. juli
- Mexico mot TBD (beste 3. plass: Gruppe C/E/F/H/I) — 03:00 CEST / 02:00 BST
- TBD (1. plass i gruppe L) mot TBD (beste 3. plass: gruppe E/H/I/J/K) — 18:00 CEST / 17:00 BST
- TBD (1. plass i gruppe G) mot TBD (beste 3. plass: gruppe A/E/H/I/J) — 22:00 CEST / 21:00 BST
Torsdag 2. juli
USA mot Bosnia-Hercegovina — 02:00 CEST / 01:00 BST
TBD (1. plass i gruppe H) mot TBD (2. plass i gruppe J) — 21:00 CEST / 20:00 BST
Fredag 3. juli
TBD (2. plass i gruppe K) mot TBD (2. plass i gruppe L) — 01:00 CEST / 00:00 BST
Sveits mot TBD (beste 3. plass: gruppe E/F/G/I/J) — 05:00 CEST / 04:00 BST
Australia mot TBD (2. plass i gruppe G) — 20:00 CEST / 19:00 BST
Lørdag 4. juli
- Argentina mot TBD (2. plass i gruppe H) — 00:00 CEST / 23:00 BST – fredag kveld –
- Uavklart (1. plass i gruppe K) mot Uavklart (beste 3. plass: gruppe D/E/I/J/L) — 03:30 CEST / 02:30 BST