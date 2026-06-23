VM 2026: Nye lag kvalifisert og slått ut i 2. runde av gruppespillet

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Kampdag 2 i gruppespillet i VM er snart over, og nye lag kvalifiserte seg og ble slått ut under kampene mandag/tidlig tirsdag europeisk tid. Dagen startet med at Messi slo Kloses rekord som den største individuelle målscoreren i VM-historien, i en 2-0-seier mot Østerrike som nesten garanterte Argentina gruppeseieren.

Kort tid etter scoret Mbappé to mål til og nærmer seg dermed Messis verdensrekord: Messi har scoret 18 VM-mål, mens Mbappé allerede har scoret 16. Frankrike slo Irak 3–0 i en kamp som ble utsatt i pausen på grunn av kraftig regn.

Senere holdt Norge Senegal unna i en 3–2-seier der Haaland scoret to mål og utfordrer dermed Messi og Mbappé om tittelen som turneringens beste målscorer (han har allerede blitt Norges beste målscorer i VM etter to kamper). Både Frankrike og Norge er sikret videre avansement, og deres kamp på fredag vil avgjøre hvem som går videre som gruppevinner...

Til slutt rystet Algerie av seg skuffelsen over å ha sluppet inn Messis hat-trick ved å slå Jordan 2–1, med Luca Zidane også i mål. Til tross for at de slapp inn et tidlig mål, kom «Ørkenrevene» tilbake med sene mål av Benbouali og Gouiri, noe som betyr at Senegal slo Jordan 2–1 og at Jordan er slått ut etter to kamper.

Lag som har kvalifisert seg til 32-delsfinalen:



Mexico (gruppe A)



USA (gruppe D)



Tyskland (gruppe E)



Argentina (gruppe J)



Frankrike (gruppe I)



Norge (gruppe I)



Lag som er slått ut før 32-delsfinalen



Haiti (gruppe C)



Tunisia (gruppe F)



Tyrkia (gruppe D)



Jordan (gruppe J)

