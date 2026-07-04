Sport
VM 2026-oversikt: kamptider for åttendedelsfinalene, kvartfinalene og semifinalene
Bare seksten lag er igjen i VM, og spilleplanen frem til finalen 19. juli er vanvittig.
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VM 2026 nærmer seg virkelig sluttfasen. Etter 32-delsfinalene, et nytt innslag i dette VM (som likevel bød på virkelig minneverdige kamper, som Kapp Verdes nesten-bragd mot Argentina og utslagningen av Tyskland og Nederland), starter åttendedelsfinalene umiddelbart, med kamper fra lørdag til tirsdag, 4.–8. juli.
Her er kampplanen for de gjenværende kampene, med kampen om tredjeplassen lørdag 18. juli og finalen søndag 19. juli kl. 21:00 CEST, 20:00 BST.
VM-kampene i åttendedelsfinalen
Lørdag 4. juli
- Canada mot Marokko — kl. 19.00 CEST / kl. 18.00 BST
- Paraguay mot Frankrike — 23:00 CEST / 22:00 BST
Søndag 5. juli
- Brasil mot Norge — 22:00 CEST / 21:00 BST
Mandag 6. juli
- Mexico mot England — 02:00 CEST / 01:00 BST
- Portugal mot Spania — 21:00 CEST / 20:00 BST
Tirsdag 7. juli
- USA mot Belgia — 02:00 CEST / 01:00 BST
- Argentina mot Egypt — 18:00 CEST / 17:00 BST
- Sveits mot Colombia — 22:00 CEST / 21:00 BST
VM-kvartfinaler
Torsdag 9. juli
- Vinneren av Canada/Marokko mot vinneren av Paraguay/Frankrike — 22:00 CEST / 21:00 BST
Fredag 10. juli
- Vinneren av Portugal–Spania mot vinneren av USA–Belgia — 21:00 CEST / 20:00 BST
Lørdag 11. juli
- Vinneren av Brasil–Norge mot vinneren av Mexico–England — 23:00 CEST / 22:00 BST
Søndag 12. juli
- Vinneren av Argentina/Egypt mot vinneren av Sveits/Colombia — 03:00 CEST / 02:00 BST
VM-semifinaler
Tirsdag 14. juli
- USA/Belgia/Portugal/Spania mot Canada/Marokko/Paraguay/Frankrike — 21:00 CEST / 20:00 BST
Onsdag 15. juli
- Brasil/Norge/Mexico/England mot Sveits/Colombia/Argentina/Egypt — 21:00 CEST / 20:00 BST