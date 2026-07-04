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Sport

VM 2026-oversikt: kamptider for åttendedelsfinalene, kvartfinalene og semifinalene

Bare seksten lag er igjen i VM, og spilleplanen frem til finalen 19. juli er vanvittig.

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VM 2026 nærmer seg virkelig sluttfasen. Etter 32-delsfinalene, et nytt innslag i dette VM (som likevel bød på virkelig minneverdige kamper, som Kapp Verdes nesten-bragd mot Argentina og utslagningen av Tyskland og Nederland), starter åttendedelsfinalene umiddelbart, med kamper fra lørdag til tirsdag, 4.–8. juli.

Her er kampplanen for de gjenværende kampene, med kampen om tredjeplassen lørdag 18. juli og finalen søndag 19. juli kl. 21:00 CEST, 20:00 BST.

VM-kampene i åttendedelsfinalen

Lørdag 4. juli


  • Canada mot Marokko — kl. 19.00 CEST / kl. 18.00 BST

  • Paraguay mot Frankrike — 23:00 CEST / 22:00 BST

Søndag 5. juli


  • Brasil mot Norge — 22:00 CEST / 21:00 BST

Mandag 6. juli


  • Mexico mot England — 02:00 CEST / 01:00 BST

  • Portugal mot Spania — 21:00 CEST / 20:00 BST

Tirsdag 7. juli


  • USA mot Belgia — 02:00 CEST / 01:00 BST

  • Argentina mot Egypt — 18:00 CEST / 17:00 BST

  • Sveits mot Colombia — 22:00 CEST / 21:00 BST

VM-kvartfinaler

Torsdag 9. juli


  • Vinneren av Canada/Marokko mot vinneren av Paraguay/Frankrike — 22:00 CEST / 21:00 BST

Fredag 10. juli


  • Vinneren av Portugal–Spania mot vinneren av USA–Belgia — 21:00 CEST / 20:00 BST

Lørdag 11. juli


  • Vinneren av Brasil–Norge mot vinneren av Mexico–England — 23:00 CEST / 22:00 BST

Søndag 12. juli


  • Vinneren av Argentina/Egypt mot vinneren av Sveits/Colombia — 03:00 CEST / 02:00 BST

VM-semifinaler

Tirsdag 14. juli


  • USA/Belgia/Portugal/Spania mot Canada/Marokko/Paraguay/Frankrike — 21:00 CEST / 20:00 BST

Onsdag 15. juli


  • Brasil/Norge/Mexico/England mot Sveits/Colombia/Argentina/Egypt — 21:00 CEST / 20:00 BST

VM 2026-oversikt: kamptider for åttendedelsfinalene, kvartfinalene og semifinalene
FIFA

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