VM 2026-oversikt: kamptider for åttendedelsfinalene, kvartfinalene og semifinalene

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VM 2026 nærmer seg virkelig sluttfasen. Etter 32-delsfinalene, et nytt innslag i dette VM (som likevel bød på virkelig minneverdige kamper, som Kapp Verdes nesten-bragd mot Argentina og utslagningen av Tyskland og Nederland), starter åttendedelsfinalene umiddelbart, med kamper fra lørdag til tirsdag, 4.–8. juli.

Her er kampplanen for de gjenværende kampene, med kampen om tredjeplassen lørdag 18. juli og finalen søndag 19. juli kl. 21:00 CEST, 20:00 BST.

VM-kampene i åttendedelsfinalen

Lørdag 4. juli



Canada mot Marokko — kl. 19.00 CEST / kl. 18.00 BST



Paraguay mot Frankrike — 23:00 CEST / 22:00 BST



Søndag 5. juli



Brasil mot Norge — 22:00 CEST / 21:00 BST



Mandag 6. juli



Mexico mot England — 02:00 CEST / 01:00 BST



Portugal mot Spania — 21:00 CEST / 20:00 BST



Tirsdag 7. juli



USA mot Belgia — 02:00 CEST / 01:00 BST



Argentina mot Egypt — 18:00 CEST / 17:00 BST



Sveits mot Colombia — 22:00 CEST / 21:00 BST



VM-kvartfinaler

Torsdag 9. juli



Vinneren av Canada/Marokko mot vinneren av Paraguay/Frankrike — 22:00 CEST / 21:00 BST



Fredag 10. juli



Vinneren av Portugal–Spania mot vinneren av USA–Belgia — 21:00 CEST / 20:00 BST



Lørdag 11. juli



Vinneren av Brasil–Norge mot vinneren av Mexico–England — 23:00 CEST / 22:00 BST



Søndag 12. juli



Vinneren av Argentina/Egypt mot vinneren av Sveits/Colombia — 03:00 CEST / 02:00 BST



VM-semifinaler

Tirsdag 14. juli



USA/Belgia/Portugal/Spania mot Canada/Marokko/Paraguay/Frankrike — 21:00 CEST / 20:00 BST



Onsdag 15. juli



Brasil/Norge/Mexico/England mot Sveits/Colombia/Argentina/Egypt — 21:00 CEST / 20:00 BST

